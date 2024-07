Un bărbat a rămas 42 de ore blocat în liftul unui spital unde venise să se trateze. A stat în beznă, fără apă și mâncare

Un bărbat a rămas 42 de ore blocat în liftul unui spital unde venise să se trateze. FOTO: Hepta

Un bărbat din India a rămas blocat timp de 42 de ore într-un lift de spital, fără apă sau mâncare, scrie BBC. Ravindran Nair, din statul Kerala, a povestit că s-a temut că va muri acolo.

Bărbatul în vârstă de 59 de ani a urcat în lift sâmbătă dimineață și a rămas blocat până luni dimineața, când a fost găsit de un liftier. După experiența traumatizantă a fost internat în spital și este tratat pentru dureri de spate și deshidratare.

Membrii familiei lui au crezut inițial că este la serviciu, dar ulterior au semnalat la poliție dispariția lui.

După acest incident trei tehnicieni au fost demiși și a fost începută o anchetă. Oficiali de la Ministerul Sănătății și Colegiul Medical al statului și-au cerut scuze.

Ravindran Nair a declarat pentru BBC că după ce a rămas blocat, a încercat să sune la numărul de urgență afișat în lift, dar că nu a răspuns nimeni. De asemenea, a încercat să-și sune soția care lucrează în spital, dar și pe orice persoană care ar fi putut să îl ajute, dar că nu avea semnal la telefon.

"M-am panicat, am bătut în ușile liftului ca să atrag atenția. Atunci telefonul meu a căzut pe podea și nu a mai funcționat. Am strigat după ajutor și am încercat să desfac ușile cu mâinile. În lift era întuneric, dar, din fericire, era suficient aer pentru a respira", a povestit el.

A apăsat de multe ori soneria de alarmă, dar fără succes. "Pe măsură ce orele treceau, nu știam dacă era zi sau noapte, deoarece înăuntru era întuneric beznă. Când am obosit, am adormit într-un colț. A trebuit să folosesc un alt colț pentru necesități", a spus el.

Bărbatul a declarat că venea constant la spital în ultimele luni, pentru că avea dureri de spate după o căzătură.

Sâmbătă, el și soția s-au dus la spital pentru o radiografie. Când medicul a cerut să vadă rezultatele analizelor de sânge, și-au dat seama că le uitaseră acasă. Pentru că soția trebuie să se ducă la muncă, Nair s-a dus acasă după documente.

De obicei, cei doi foloseau un lift pentru angajați. De data aceasta însă, el a urcat cu un lift pentru pacienți și vizitatori. „Era trecut de amiază. Nu era nimeni altcineva în lift, dar lumina era aprinsă, așa că nu am crezut că nu e nicio problemă”, a spus el.

Liftul s-a blocat însă etajele unu și doi. La un moment dat și-a amintit că trebuia să ia pastilele de tensiune. „Le aveam pe mine, dar nu le puteam înghiți pentru că nu aveam apă și aveam gura uscată din cauza strigătelor de ajutor”, își amintește el.

„Am început să mă întreb dacă voi muri acolo. Mi-am făcut griji pentru soția și copiii mei și m-am gândit la părinții și rudele moarte. Dar apoi, mi-am dorit să am putere să trec peste această încercare înspăimântătoare".

A povestit că și-a găsit liniștea recitând poezii scrise de soția sa.

„Am avut încredere că va veni cineva să repare liftul și să mă găsească acolo”.

Ajutorul a sosit în sfârșit luni dimineață, în jurul orei 6:00, când un operator i-a deschis ușa. Primul lucru pe care l-a făcut după ce a fost scos a fost să își sune soția care nu știa că soțul ei dispărut era blocat chiar la locul ei de muncă.