Un întreg oraș a decis să alerge împreună cu primarul ca să-l ajute să slăbească

Primarul unei localități din regiunea Veneto din Italia vrea să slăbească și, ca să îl ajute, aproape toți locuitorii au decis să alerge cu el, scrie notizie.it.

Primarul Luciano Fregones, în vârstă de 47 de ani, cântărește 130 de kilograme și nu a ascuns niciodată că are mari probleme din cauza greutății. Are însă o voință de fier și o echipă cu adevărat incredibilă alături. În fiecare joi seară, jumătate din locuitorii din comună aleargă împreună cu el. Asta l-a ajutat nu numai să scape de kilogramele în plus, dar și să-și întărească legătura cu concetățenii săi, care de săptămâni întregi îl susțin și îl încurajează în acest demers.

Demersul s-a transformat într-o plimbare în ritm alert pe străzile orașului, timp în care cetățenii profită să vorbească și despre problemele administrative din comunitate. Joggingul de seară a ajuns o activitate în care, de la câteva zeci de persoane, au ajuns să se implice până la 150 de participanți.

„M-au făcut gras acum ceva timp, au scris pe un perete. Nu m-am simţit jignit, după 20 de ani ca administrator, acesta este rezultatul”, a declarat primarul, care a fost ales recent pentru al treilea mandat.

Între prânzurile de afaceri şi întâlnirile cu susţinătorii a luat în greutate în jur de zece kilograme în fiecare an, dar acum întreaga comună îl încurajează și îl ajută să slăbească.