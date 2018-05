A mâncat kiwi cu țelină în fiecare zi. Rezultatul este uluitor

Un barbat a consumat zilnic timop de o saptamana telina si kiwi si a fost uimit de rezultatele avut. Dupa doar cateva zile vederea i s-a imbunatatit, datorita luteinei, o substanta care se gaseste in telina si in kiwi. Conform nutritionistilor, telina are si un efect detoxifiant si ajuta la o mai buna functionare a rinichilor si la mentinerea siluetei.

Fructele de kiwi sunt bogate in luteina si vitamina C si aduc si ele multe beneficii organismului.

Telina si fructul de kiwi pot fi consumate impreuna sub forma de suc. Pentru reteta este nevoie de doua tulpini de telina si doua fructe de kiwi care vor fi puse intr-un blender. Daca bei acest suc in fiecare dimineata, pe stomacul gol, vei vedea si tu beneficiile pe care le aduc aceste alimente, scrie wowbiz.ro.