Acea tinerete fara batranete dorita de toata lumea e posibila (P)

Poate e greu de crezut ca un fotomodel, chiar de la prestigioasa Victoria's Secret, a evoluat atat de mult datorita imbunatatirilor estetice. Un lucru este clar insa: modelul suedez Elsa Hosk s-a schimbat la nivel facial frumos, pastrandu-si pentru vreme indelungata prestanta pe podiumul unei case de moda care renunta la modelele sale daca acestea nu mai corespund „normelor”.

Mai ales buzele Elsei au atras atentia publicatiilor de fashion, care au remarcat forma lor imbunatatita, mai plina. Ea este numai un exemplu, multe colege ale Elsei, ori personalitati din lumea artistica fiind cliente fidele a ceea ce inseamna un standard natural al imbunatatirilor estetice. In fond, acea tinerete fara batranete visata si dorita de toata lumea este posibila intr-o oarecare masura.

Standard de senzualitate

Buzele pline au fost asociate cu tineretea si frumusetea de sute de ani, in mai toate culturile, sunt dorite dintotdeauna, indiferent de varsta si sunt considerate un semn de tinerete si un standard de senzualitate. Nu numai in Occident se pot obtine rezultate uimitoare in ceea ce priveste frontierele esteticii faciale.

In Romania, clinica UltraEstetic Cotroceni este cea ofera solutia unui tratament cu acid hialuronic pentru modelarea si marirea buzelor cu acid hialuronic. Tratamentul confera un aspect natural, buze moi, este definit conturul, se confera volum global, se poate ridica, daca este necesar, comisura bucala pentru un aspect optimist, intinerit, se pot corecta asimetriile.

Nici nu poate fi vorba de frica daca apelati la asa ceva. Cand am amintit mai sus standardul natural am avut in vedere faptul ca produsele existente la ora actuala sunt aproape 100% asemanatoare cu acidul hialuronic existent in organismul uman.

Prin urmare, calitatea acidului hialuronic utilizat in cadrul interventiei reprezinta un element important pentru obtinerea unor rezultate excelente din punct de vedere estetic si pentru mentinerea lor un timp indelungat. Iar produsele cu acid hialuronic utilizate in clinica sus mentionata ficienta gama de filere Teosyal) – se afla in topul celor mai apreciate produse pe plan mondial in ceea ce priveste calitatea fillerelor cu acid hialuronic.

Structura, forma si volum

Ca si in cazul pielii, buzele incep sa piarda, odata cu trecerea timpului, din substantele ce le asigura structura, forma si volumul. Buzele sunt deosebit de vulnerabile, deoarece acestea au stratul extern foarte subtire, ce se degradeaza progresiv pe masura ce inaintam in varsta.

De asemenea, de-a lungul timpului colturile gurii incep sa se lase, zona in forma de „V” a buzei superioare (cunoscuta sub numele de arcul lui Cupidon) incepe sa se aplatizeze iar buzele isi pierd volumul si aspectul tanar. Deasupra buzei superioare se pot forma linii verticale, in special la persoanele fumatoare.

Asemenea „intamplari estetice” nefericite pot aduce uneori depresia. Si nu e cazul, deoarece sta la indemana noastra intotdeauna sa schimbam lucrurile. Iar rezultatele pot fi spectaculoase daca optam pentru schimbare.

Scopul principal al medicinei estetice minim-invazive si, in acest caz, al procedurii de marirea buzelor cu acid hialuronic, este de a contribui la imbunatatirea aspectului, in mod discret si natural. Putem alege sa ne respectam corpul si varsta, sa imbatranim frumos, sa ultilizam in mod corect ceea ce are de oferit acest domeniu medical.