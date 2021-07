Dieta săptămânii cu Lygia Alexandrescu. Alimente care racoresc si nu ingrasa

Foarte important insa de stiut este si faptul ca alimentele si lichidele pe care le consumam pot creea o senzatie de cald sau de rece organismului nostru. Si pentru ca soarele agita, este important ca alimentele din dieta de vara sa fie nu numai racoroase, ci si usoare si sa aiba o actiune calmanta.

Vara, tendinta naturala este de a manca mai usor. Alimentele cu efect racoritor, care trebuie sa existe pe masa noastra in aceasta perioada caniculara sunt zarzavaturile cu frunze verzi (spanacul, salata verde, varza), legumele care au un continut scazut de amidon (fasolea verde si galbena, conopida, broccoli, dovleceii, ciupercile, castravetii) si nu in ultimul rand fructele proaspete de sezon (in special pepenele). Gustul acestor alimente poate fi imbunatatit prin adaugarea unor ingrediente la fel de proaspete si racoroase cum sunt lamaia, busuiocul, patrunjelul.

Bauturile cu adevarat racoritoare sunt si ele de mare valoare pe caldura si dintre ele fac parte: apa minerala plata, apa minerala carbogazoasa, ceaiul de menta (ajuta si la ameliorarea problemelor gastrointestinale usoare, ceaiul de ghimbir, ceaiul verde, sucul proaspat de lamaie. O atentie deosebita trebuie acordata temperaturii lichidelor consumate. Lichidele extrem de reci, pline de gheata sau inghetata nu sunt cea mai buna solutie de racorire. Senzatia de rece e doar in gura insa apoi stomacul se contracta si-si incetineste digestia, producandu-se astfel mici probleme la nivel gastro-intestinal.

In acelasi timp cand temperaturile de afara sunt crescute este indicat sa se evite consumul anumitor alimente, care scad nivelul energetic al organismului si obliga organele interne sa lucreze suplimentar pentru a reasigura echilibrul organismului. Printre aceste alimente se enumera: nucile, carnea, ouale si chiar semintele si cerealele integrale. Restrictie trebuie sa se impuna si la alimentele cu un mare continut de zahar si sodiu, care ingreuneaza absorbtia nutrientilor in organism.

Asadar, in aceste zile cu temperaturi si umiditate mari:

- Bea multa apa – este ingredientul cheie care iti va mentine echilibrul hidric si termic al corpului. Fiind cald si umed afara, trebuie marita cantitatea de apa consumata (min 40 ml/g corp/zi) indiferent de nivelul de efortul fizic depus.

- Evita bauturile alcoolice, carbogazoase si in special pe cele cuaport de cafeina si zahar. Toate aceste bauturi contin coloranti si aditivi care afecteaza procesele metabolice. Majoritatea bauturilor asa-zise racoritoare contin acid fosforic, iar excesul acestei substante in sange duce la eliminarea calciului din oase, lasandu-le fragile si poroase.

- Limiteaza aportul de lichide foarte reci – ele nu ajuta in mod real sa ne racorim pe perioada verii. Consumarea lichidelor foarte reci atunci cand suntem infierbanti, poate conduce la o usoara vasocontrictie a vaselor de sange, lucru care trebuie evitat atunci cand incercam sa ne racorim.

- Efortul fizic aerob extenuant trebuie limitat

- Dieta trebuie sa contina alimente usoare, bogate in nutrienti si sarace in grasimi.

- Alimentele condimentate (iuti si sarate) trebuie limitate. Continutul mare de sare aflata in stare anorganica este digerat si trebuie eliminat din corp, motiv pentru care se vor bea cantitati uriase de apa.

- Alimentele prajite si cele procesate trebuie eliminate din dieta.

- Lactatele fermentate bogate in probiotice ajuta la re-echilibrarea hidrica dupa o perioada de transpiratie abundenta.

Astfel, prin alegerea alimentelor corespunzatoare dietei pe canicula ne putem creste gradul de confort, aflat la mare cautare in aceste zile toride.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal