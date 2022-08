Alimentele care protejează părul vara. Lydia Alexandrescu: "Se va observa o îmbunătăţire clară"

E vara si una dintre principalele probleme care ne preocupa este cum sa ne racorim si de aceea este aleasa piscina sau marea; insa prin bai repetate si expunere constanta la soare, parul nostru are de suferit si trebuie ajutat atat prin ingrijire locala cat si printr-o dieta corespunzatoare.

Din moment ce parul este constituit in principal din proteine, regenerarea acestuia depinde de cantitatea de proteine consumata in asa fel incat sa se creeze noi celule sanatoase la nivelul firului de par. Este important de stiut ca organismul nostru poate produce doar 11 din cei 20 de aminoacizi necesari unui par sanatos si deci restul trebuie sa fie furnizati din dieta.

Si aici intervine rolul impotant al dietei. Daca aceasta este bogata in carbohidrati si grasimi si saraca in proteine, vitamine si minerale, parul va avea de suferit. In schimb o dieta echilibrata, bogata in proteine, vitamina A, C si E, acid folic, beta-caroten si zinc, va ajuta corpul sa produca un par sanatos.

O dieta echilibrata inseamna practic un aport constant de peste, oua, carne si produse lactate si de asemenea cereale integrale, orez si fasole. La recomandarea medicului se pot administra si anumite formule de multivitamine si minerale. Iata cativa pasi de urmat pentru a obtine un par sanatos si stralucitor:

1. Consuma proteine de calitate: carne de curcanpui bio si peste gras, oua, lactate fermentate

2. Consuma cereale integrale, legume, nuci si seminte;

3. 50% din dieta trebuie sa fie formata din fructe si legume proaspete;

4. Adauga in dieta alimente bogate in sulf si siliciu: ceapa, broccoli, varza;

5. Consuma alimente bogate in biotina: drojdie de bere, orez brun si cartofi duci;

6. Consuma cereale care contin seminte de in, pentru ca furnizeaza acizi grasi esentiali.

Exista bineinteles si o lista cu alimente de evitat:

1. Cafeaua si ceaiul negru sunt stimulanti care actioneaza asupra sistemului nervos, respirator si cardiovascular eliminand apa si nutrientii importanti. Tot ei inhiba absorbtia mineralelor cu rol esential pentru un par sanatos. Asadar ca lichide trebuie consumate 6-8 pahare cu apa plata, ceai de plante si sucuri naturale si neindulcite de fructe.

2. Alcoolul dilata vasele de sange si astfel creste circulatia sanguina spre tesuturi si inhiba absorbtia vitaminelor vitale.

In acelasi timp, trebuie inteles faptul ca o schimbare brusca a obiceiurilor alimentare, nu va conduce la un rezultat spectaculos imediat. Insa, daca schimbarile se mentin in timp, se va simti o imbunatatire clara in ceea ce priveste sanatatea si aspectul parului.".