Cât de multe proteine înseamnă prea multe? Greșeala care poate avea efectul contrar

4 minute de citit Publicat la 08:00 15 Noi 2026 Modificat la 08:26 15 Noi 2026

Grăsimile, carbohidrații și proteinele sunt cei trei macronutrienți de care organismul are nevoie pentru a funcționa corect. Foto: GettyImages

Proteinele au devenit unul dintre cele mai promovate ingrediente din industria alimentară. Le găsim în batoane, cereale pentru micul dejun, iaurturi, paste și băuturi, iar producătorii lansează tot mai multe variante îmbogățite cu acest nutrient. Specialiștii atrag însă atenția că, în cazul multor persoane, aportul de proteine este deja suficient sau chiar prea mare, potrivit BBC Science Focus.

Grăsimile, carbohidrații și proteinele sunt cei trei macronutrienți de care organismul are nevoie pentru a funcționa corect. Toți contribuie la furnizarea energiei și la buna desfășurare a proceselor din organism. Cu toate acestea, proteinele au ajuns să fie considerate de mulți consumatori mai importante decât celelalte două categorii.

Tendința este alimentată și de industria alimentară. În ultimul deceniu, numărul produselor cu un conținut ridicat de proteine disponibile la nivel mondial s-a multiplicat de patru ori. Investițiile în această categorie de produse ar urma să crească anual cu aproape 8% cel puțin până în 2028.

Proteinele au devenit un argument de vânzare, iar producătorii le adaugă în tot mai multe alimente, de la gustări și cereale până la paste, iaurturi și băuturi. Însă popularitatea lor nu înseamnă că populația se confruntă cu o carență generalizată. Dimpotrivă, deși mulți oameni încearcă să consume mai multe proteine, datele arată că o mare parte dintre ei au deja un aport peste necesarul zilnic.

De câte proteine are nevoie organismul

Proteinele sunt alcătuite din lanțuri lungi de molecule numite aminoacizi și au un rol esențial în repararea și refacerea celulelor, inclusiv după efortul fizic.

„Țesutul muscular trece printr-un proces continuu de refacere. La fiecare 60 de zile, toate proteinele din mușchi sunt descompuse și reconstruite”, explică Graeme Close, profesor de fiziologie umană la Universitatea John Moores din Liverpool.

Proteinele sunt importante și pentru funcționarea celulelor sistemului imunitar, pentru sănătatea pielii și pentru activitatea enzimelor implicate în numeroase procese biologice. Un aport insuficient poate afecta toate aceste funcții, avertizează specialistul.

Alimente precum brânza, peștele, carnea, ouăle, fasolea și alte leguminoase sunt surse importante de proteine. Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților sănătoși un consum zilnic de aproximativ 0,8 grame de proteine pentru fiecare kilogram de greutate corporală.

Astfel, o persoană care cântărește 80 de kilograme are nevoie de aproximativ 64 de grame de proteine pe zi, echivalentul a circa două bucăți de piept de pui.

Totuși, aportul zilnic nu provine doar din alimentele bogate în proteine. Și pastele, laptele sau mazărea contribuie la cantitatea totală consumată. O porție de paste poate furniza aproximativ 3 grame de proteine, în timp ce o cană de lapte sau una de mazăre poate conține în jur de 8 grame.

Toate aceste cantități se adună, iar aportul zilnic ajunge adesea să depășească necesarul recomandat.

În medie, femeile și bărbații consumă aproximativ 81 de grame de proteine pe zi, cu cel puțin 20% peste recomandarea generală pentru adulți.

Persoanele în vârstă și pacienții subnutriți au nevoie de mai multe proteine

Necesarul de proteine nu este însă identic pentru toată lumea. Există categorii de persoane care au nevoie de un aport mai mare, în funcție de starea de sănătate și de vârstă.

Pacienților care suferă de malnutriție li se recomandă, de exemplu, un consum cuprins între 1,2 și 1,5 grame de proteine pentru fiecare kilogram de greutate corporală pe zi.

Persoanele trecute de 65 de ani au, de asemenea, nevoie de mai multe proteine pentru a-și menține masa musculară. Recomandările pot varia între 1,2 și 2 grame pe kilogram de greutate corporală zilnic.

Odată cu înaintarea în vârstă, pierderea masei musculare devine un proces tot mai frecvent. Aceasta poate afecta mobilitatea, forța fizică și capacitatea de a desfășura activitățile de zi cu zi.

„Este inevitabil să începem să pierdem masă musculară pe măsură ce îmbătrânim, iar acest lucru poate duce la reducerea mobilității, a forței, a independenței și a calității vieții”, explică Oliver Witard, specialist în metabolismul efortului fizic și nutriție la King's College din Londra.

Expertul subliniază că necesarul de proteine trebuie evaluat în funcție de fiecare persoană și de contextul în care se află.

Au sportivii nevoie de suplimente cu proteine?

Nici persoanele care fac sport în mod regulat și nici sportivii de performanță nu au automat nevoie de suplimente proteice. Deși acestora li se recomandă adesea o alimentație bogată în proteine, necesarul mai mare este acoperit, de multe ori, printr-un consum total mai ridicat de alimente.

Sportivii depun un efort fizic considerabil și au nevoie de mai multă energie pentru a-și susține activitatea. Prin urmare, mănâncă mai mult, iar odată cu cantitatea totală de alimente crește și aportul de proteine.

„Sportivii desfășoară, în general, multă activitate fizică, ceea ce înseamnă că trebuie să consume și o cantitate mai mare de alimente pentru a-și menține echilibrul energetic. Astfel, cei mai mulți au deja un aport ridicat de proteine prin alimentație și, de regulă, nu au nevoie să suplimenteze”, explică Luc van Loon, profesor de fiziologia efortului și nutriție la Centrul Medical Universitar din Maastricht, Olanda.

Prin urmare, pentru majoritatea adulților sănătoși, creșterea continuă a aportului de proteine nu este necesară. Excepție fac persoanele în vârstă, cele care se confruntă cu malnutriție sau cele aflate în situații medicale în care necesarul este mai mare.

Specialiștii atrag atenția că problema nu este întotdeauna lipsa proteinelor. În cazul multor persoane, aportul este deja suficient, iar consumul suplimentar nu aduce automat beneficii.