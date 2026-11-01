Ce este , de fapt, ”ferritin face”, noul fenomen devenit viral pe TikTok

4 minute de citit Publicat la 15:00 01 Noi 2026 Modificat la 15:00 01 Noi 2026

În numeroase videoclipuri, creatorii de conținut prezintă fotografii comparative și susțin că înfățișarea lor s-a schimbat vizibil după corectarea deficitului de fier. Foto: Getty Images

Cearcănele, pielea palidă, buzele uscate și părul fragil sunt câteva dintre semnele pe care utilizatorii rețelelor sociale le asociază cu deficitul de fier. Fenomenul, cunoscut online sub denumirea de „ferritin face” („fața cu feritină scăzută”), a devenit viral pe TikTok și Instagram, unde videoclipurile pe această temă au strâns milioane de vizualizări. Medicii avertizează însă că aspectul fizic nu poate confirma un diagnostic, iar identificarea problemei necesită analize de sânge, potrivit BBC.

În numeroase videoclipuri, creatorii de conținut prezintă fotografii comparative și susțin că înfățișarea lor s-a schimbat vizibil după corectarea deficitului de fier. Printre semnele invocate se numără tenul palid sau cenușiu, cearcănele pronunțate, buzele crăpate, căderea părului și unghiile fragile.

Medicii atrag atenția că aceste manifestări pot apărea în cazul deficitului de fier, dar pot avea și alte cauze.

„Ferritin face” nu este un diagnostic medical, a explicat medicul de familie Aziza Sesay, din regiunea West Midlands, pentru BBC News. Potrivit acesteia, anumite modificări ale aspectului fizic pot reprezenta indicii că există o problemă de sănătate, însă nu sunt suficiente pentru a stabili cauza.

Ce este feritina și de ce poate exista deficit de fier cu hemoglobina normală

Feritina este o proteină care stochează fierul în organism, iar valoarea sa din sânge oferă informații despre rezervele de fier. Hemoglobina, în schimb, este proteina din globulele roșii care transportă oxigenul către țesuturi.

Atunci când nivelul hemoglobinei scade, sângele nu mai poate transporta suficient oxigen, ceea ce poate duce la anemie. Deficitul de fier poate apărea însă înainte ca hemoglobina să scadă sub limitele normale. Astfel, o persoană poate avea rezerve reduse de fier și simptome asociate, fără să fie încă anemică.

„Nu mai ai fier depozitat, dar reușești să îți menții hemoglobina. Aici apare marea diferență”, a explicat Drew Provan, medic hematolog consultant, pentru BBC.

La rândul său, hematologul Sue Pavord a atras atenția că deficitul de fier este frecvent întâlnit la femei și, în multe cazuri, nu este diagnosticat la timp.

Potrivit ghidurilor Societății Britanice de Gastroenterologie, o valoare a feritinei sub 15 micrograme pe litru indică absența rezervelor de fier, în timp ce o valoare sub 30 de micrograme pe litru sugerează, în general, rezerve scăzute. Interpretarea rezultatelor trebuie făcută însă în context clinic, deoarece anumite afecțiuni inflamatorii pot influența nivelul feritinei.

Cum se poate manifesta deficitul de fier

Lucy, o femeie în vârstă de 32 de ani care a publicat pe Instagram și TikTok informații despre căderea părului, spune că expresia „ferritin face” descrie schimbările pe care le-a observat în cazul său.

În 2021, aceasta a început să se confrunte cu palpitații, oboseală și căderea părului. Inițial, i s-a spus că analizele de sânge erau normale, iar ulterior a primit un diagnostic de tulburare de anxietate generalizată. O analiză efectuată mai târziu a arătat însă un nivel al feritinei de numai 12 micrograme pe litru.

Lucy spune că, în acea perioadă, pielea sa avea un aspect cenușiu, iar părul devenise lipsit de strălucire și fragil. Ea a prezentat BBC fotografii realizate atunci și imagini de după refacerea rezervelor de fier, susținând că diferența dintre felul în care arăta și se simțea înainte și după tratament era foarte mare.

Experiența sa personală a contribuit la popularizarea subiectului pe rețelele sociale, însă medicii subliniază că evoluția unui caz individual nu poate fi folosită pentru a stabili un diagnostic în cazul altor persoane.

Pot dezvălui cearcănele și paloarea nivelul feritinei?

Videoclipurile despre „ferritin face” îi încurajează adesea pe utilizatori să urmărească mai multe semne simultan, de la paloarea pielii și cearcăne până la subțierea părului și fragilitatea unghiilor.

Drew Provan spune însă că este imposibil să stabilești nivelul feritinei unei persoane doar analizându-i fața.

Persoanele care suferă de anemie severă pot avea pielea palidă, iar oboseala poate contribui la accentuarea cearcănelor. Aceste indicii sunt însă subiective și nu reprezintă metode de diagnostic.

De asemenea, la persoanele cu pielea mai închisă la culoare, modificările de nuanță pot fi mai greu de observat. Din acest motiv, cei care caută exclusiv semnele descrise în videoclipurile virale riscă să nu recunoască o problemă reală.

De ce sunt necesare analizele înainte de a lua suplimente cu fier

Medicii recomandă ca evaluarea să pornească de la simptome și de la analizele de sânge, nu de la aspectul fizic. Testele pot confirma deficitul de fier și pot ajuta la identificarea cauzei, informație esențială pentru alegerea tratamentului potrivit.

Printre cauzele posibile se numără menstruațiile abundente, aportul insuficient de fier din alimentație, pierderile de sânge la nivelul tubului digestiv și problemele de absorbție intestinală.

Tratamentul include frecvent administrarea orală de fier, însă schema trebuie adaptată în funcție de situația fiecărui pacient. Hematologul Sue Pavord a precizat că suplimentele cu fier sunt, de regulă, mai bine absorbite pe stomacul gol. Ceaiul și cafeaua ar trebui evitate în apropierea administrării, deoarece pot reduce absorbția fierului.

Fierul poate fi obținut și din alimentație, inclusiv din carne, fasole, linte, legume cu frunze verzi și cereale fortificate.

Administrarea suplimentelor fără confirmarea deficitului nu este lipsită de riscuri. În plus, încercarea de a trata problema pe cont propriu poate întârzia identificarea unei cauze care necesită investigații suplimentare.

Cum influențează rețelele sociale percepția asupra deficitului de fier

Lucy consideră că popularizarea subiectului a ajutat unele femei să acorde mai multă atenție simptomelor și să ceară investigații atunci când au simțit că ceva nu este în regulă.

Ea spune că a primit numeroase reacții de la femei care s-au regăsit în experiența sa, precizând totodată că nu este medic și că își prezintă propriul parcurs.

Medicul Aziza Sesay descrie rețelele sociale drept o armă cu două tăișuri. Pe de o parte, informațiile distribuite online îi pot determina pe oameni să solicite ajutor medical. Pe de altă parte, videoclipurile scurte pot încuraja autodiagnosticarea și interpretarea greșită a unor simptome.

Medicii recomandă ca semnele persistente, precum oboseala accentuată, căderea părului sau paloarea, să fie discutate cu un specialist, în loc să fie atribuite automat unui nivel scăzut al feritinei.

Aspectul feței poate ridica un semn de întrebare, dar numai evaluarea medicală și analizele de sânge pot clarifica dacă există un deficit de fier și care este cauza acestuia.