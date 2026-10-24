Există o activitate banală care poate scădea tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de exerciții fizice

Cercetătorii au comparat efectele unei băi de 30 de minute cu cele ale unei sesiuni de exerciții fizice moderate. Foto: Getty Images

O baie în apă caldă ar putea avea efecte benefice asupra circulației sângelui și ar putea contribui la scăderea tensiunii arteriale, potrivit unui studiu publicat în revista European Journal of Applied Physiology. Cercetătorii au comparat efectele unei băi de 30 de minute cu cele ale unei sesiuni de exerciții fizice moderate și au observat că scăderea tensiunii a fost mai mare după statul în apă caldă.

Studiul a inclus 25 de persoane cu vârste cuprinse, în medie, în jurul a 59 de ani, care aveau exces ponderal. Participanții au luat parte la două sesiuni: una în care au pedalat timp de 30 de minute pe o bicicletă staționară și alta în care au stat într-o baie cu apă la aproximativ 40 de grade Celsius, potrivit Springer Nature.

După baie, atât valoarea maximă a tensiunii (sistolică), cât și cea minimă (diastolică) au înregistrat scăderi clare. În schimb, după sesiunea de pedalat, cercetătorii nu au observat nicio modificare a tensiunii sistolice, în timp ce valoarea diastolică a scăzut mult mai puțin decât în cazul băii fierbinți.

De ce ar putea avea efect apa caldă

Cercetătorii au observat că apa caldă favorizează dilatarea vaselor mici de sânge de la nivelul pielii și crește circulația în această zonă. În același timp, temperatura corpului crește, iar organismul răspunde prin mecanisme ce ajută la eliminarea căldurii.

Aceste schimbări au fost însoțite de o scădere mai mare a tensiunii arteriale imediat după baie decât după exercițiile fizice. În schimb, în timpul pedalatului, ritmul cardiac a crescut mai mult.

Rezultatele sugerează că expunerea la căldură ar putea reprezenta o modalitate suplimentară de a stimula circulația, mai ales pentru persoanele care au dificultăți în a face mișcare în mod regulat.

Poate o baie caldă să înlocuiască sportul?

Nu. Cercetătorii subliniază că rezultatele arată efectele imediate ale unei singure sesiuni și nu demonstrează că băile calde reduc tensiunea pe termen lung sau că sunt mai eficiente decât exercițiile fizice în general.

Studiul a fost realizat pe un grup mic de participanți, iar comparația a vizat o baie în apă la 40 de grade Celsius și pedalatul la intensitate moderată. Prin urmare, rezultatele nu pot fi generalizate automat la toate categoriile de persoane.

Baia fierbinte poate fi riscantă pentru unele persoane, în special pentru cele cu anumite afecțiuni cardiovasculare sau cu probleme de reglare a tensiunii. În plus, scăderea tensiunii după expunerea la căldură poate provoca amețeală sau senzație de slăbiciune.

Concluzia studiului este că baia în apă caldă merită cercetată în continuare ca posibilă metodă complementară pentru susținerea sănătății vaselor de sânge, în special la persoanele care au o toleranță redusă la efort. Ea nu trebuie însă folosită ca înlocuitor pentru activitatea fizică recomandată de medic sau pentru tratamentul prescris în cazul hipertensiunii arteriale.