Dieta săptămânii, cu Lidia Alexandrescu. Dieta de adaptare la ora de iarnă

Insomnia se defineste ca fiind incapacitatea unei persoane de a adormi sau de a-si mentine somnul pe o perioada de min 6 ore. Cauzele insomniei sunt multiple: prezenta unei patologii, viata stresanta, consumul excesiv de cofeina sau alcool, regimul de viata dezordonat, dependenta de droguri, etc.

Alimentatia prezinta o importanta deosebita in profilaxia si tratamentul insomniei in aceasta perioada de adaptare si este esential sa se descopere si evite alimentele care altereaza odihna.. Asadar, anumite tipuri de alimente ajuta practic la inducerea somnului, in timp ce altele il inhiba.

Alimente cum ar fi: zarzavaturile, legumele cu frunze verzi, cerealele integrale (ovazul, orezul brun brun), ciupercile de toate felurile, fructee precum ananasul, kiwi, banana, semintele, busuiocul sunt surse bogate de carbohidrati complecsi, care au un efect usor sedativ deoarece cresc secretia de serotonina, neurotransmiterul care induce somnul. Cateva migdale, un ceai de musetel, cateva nuci inseamna un aport sigur de triptofan, aminoacidul care prin transformarea sa biochimica in serotonina, induce somnul si previne trezirea precoce.

Salata verde are o reputatie foarte buna de luptator impotriva insomniei. Acest lucru se datoreaza unor substante cu structura similara opioidelor care sint prezente in salata. Asadar, salata verde ar trebui sa faca parte constant din cina zilnica alaturi de legume, alune si peste. Toate aceste alimente contin vitamina B3 sau niacin, care este implicata in sinteza serotoninei si promoveaza un somn sanatos. Amestecat cu zeama de lamaie, sucul de salata poate fi o bautura delicioasa, care induce in mod efectiv somnul.

Exista bineinteles si alimente si substante care trebuie evitate de catre persoanele afectate de insomnie: cafeaua, ceaiul negru, esentele de cola, alcoolul, nicotina, alimentele condimentate, aditivii alimentari, alimentele conservate, sarea si zaharul in exces.

Sensibilitatea la aceste stimulente variaza de la o persoana la alta, astfel incat exista persoane care ingereaza o cantitate nesemnificativa de ciocolata sau de cafea chiar decofeinizata si care nu pot dormi. Alcoolul spre exemplu, este o substanta care afecteaza calitatea si durata somnului; prin ingerarea acestuia se elibereaza adrenalina, se blocheaza transportul triptofanului spre creier si scade astfel nivelul de serotonina.

De asemenea, trebuie evitate mesele copioase, bogate in proteine, seara la ore tarzii. Carnea usoara de peste sau branza nesarata, lactatele fermentate, salata verde si painea integrala sunt variantele de ales pentru cina. Dimpotriva, sunca, mezelurile, carnatii, branza veche, cartofii prajiti, sunt alimente care contin fie multi aditivi alimentari/sodiu, fie tiramina, care e stiuta ca substanta declansatoare de agitatie nervoasa si chiar durere de cap.

Hipoglicemia nocturna este un alt element care trebuie evitat, deoarece are influenta in mentinerea somnului. Atunci cand exista o scadere a nivelului glicemiei, in organism se elibereaza substante gluco-reglatoare, care stimuleaza creierul, fapt ce se concretizeaza in vizite tarzii la frigider. Eliminarea acestui fenomen se va face treptat, inlocuind carbohidratii rafinati cu cei complecsi, care ajuta la mentinerea constanta a glicemiei, dar si a senzatiei de satietate pe o perioada cat mai lunga.

