Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Apa minerală carbogazoasă, o bem sau nu

In decursul a 24 de ore, organismul consuma peste 200 ml de apa numai pentru procesul de respiratie. Prin transpiratie si diureza se pierd totusi cele mai insemnate cantitati de apa si electroliti din organism si ca atare, ceea ce pierdem trebuie sa si inlocuim. Altfel exista riscul deshidratarii manifestata prin: senzatie de sete, buze si limba uscata, lipsa de energie, apatie, crampe musculare.

Asadar, este esential sa se anticipeze si sa se inlocuiasca constant pierderile de lichide prin aport de alimente si lichide care sa contina suficienta apasa si minerale (sodiu, potasiu, magneziu, etc) pentru a se mentine starea de echilibru (homeostazie) a organismului.

Inlocuirea sarurilor pierdute prin transpiratie trebuie facuta natural si o solutie practica si economica este apa minerala naturala. Consumul de apa minerala carbogazoasa a fost mereu un subiect disputat, insa rezultatele studiilor clinice sunt sele care o recomanda, mai ales vara si in effort.

Toate apele minerale par la fel, dar fiecare are propriul gust, depinzând de structura geologică a zăcământului, cu compoziție minerală diversă. O caracteristică importantă, precizată pe etichetă, este cantitatea de reziduu sec. Acesta reprezintă cantitatea de particule solide care rămân după ce apa a fost încălzită la 180 de grade Celsius.

În funcție de cantitatea de reziduu sec există trei categorii de ape minerale naturale:

A. Foarte slab mineralizată - conţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total, nu este mai mare de 50 mg/l.

B. Ape slab mineralizate sau oligominerale (mai puțin de 500 mg/l de reziduu sec)

C. Puternic mineralizată - conţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total, este mai mare de 1.500 mg/l.

In afara beneficiului hidratarii complete, studiile efectuate de-a lungul timpului au concluzionat in mod constant ca apa minerala naturala poate ajuta activitatea intestinala, datorita stimularii gastrice determinata de ionii bicarbonat.

Aceste ape bogate in ioni bicarbonat, care sunt de fapt un amestec de saruri minerale care pot neutraliza acizii, au un impact pozitiv asupra nivelului de grasimi circulante din organism. In plus, bicarbonatii din apa minerala naturala au indicatii demonstrate clinic in drenajul biliar si in metabolismul colesterolului.

In decursul studiilor facute s-a constat ca aportul de apa minerala naturala, bogata in sodiu nu a modificat nivelul tensiunii arteriale al subiectilor. Acest lucru a fost explicat prin actiunea ionilor bicarbonat asupra efectelor negative ale sodiului. Prezenta potasiului si magneziului, cu rol de protectie la nivel cardiovascular, in compozitia acestor ape ajuta la inhibarea efectelor sodiului.

Asadar, daca nu exista o contraindicatie medicala, mai ales in plina vara, un pahar cu apa minerala naturala carbogazoasa simpla sau in care se adauga si zeama proaspata de lamiae, frunze de menta, un pic de zahar de mesteacan, ne hidrateaza, ne racoreste si ne mentine sanatosi.