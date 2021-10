Dieta săptămânii cu Lygia Alexandrescu. Ziua Internațională a Alimentației 2021

Ca în fiecare an, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) propune o tema și în 2021, recomandă cu acest prilej organizarea de acțiuni care să orienteze populația spre constientizarea faptului ca viitorul alimentului este în mâinile noastre. Alimentele pe care le alegem și modul în care le producem, le pregătim, le preparam și le păstrăm, ne fac parte integrantă și activă a modului în care funcționează un intreg sistem agroalimentar.

Un sistem agroalimentar durabil este unul în care o mare varietate de alimente suficiente, hrănitoare și sigure este disponibilă si accesibila intregii populatii.

De fapt, sistemele agroalimentare durabile oferă securitate alimentară și nutriție pentru toți, fără a compromite bazele economice, sociale și de mediu, pentru generațiile viitoare. Aceste actiuni conduc la o producție mai eficienta si mai sigura a alimentelor, la o nutriție mai completa, la un mediu mai curat și o viață calitativ mai bună pentru toți.

In plus, foarte multi oameni sunt implicati pentru ca aceste sisteme angajează 1 miliard de oameni la nivel mondial, mai mult decât orice alt sector economic. Astfel, modul în care producem, consumăm și, din păcate, risipim alimentele are un impact semnificativ asupra planetei noastre, punând presiuni inutile asupra resurselor naturale, mediului și climei. O astfel de ineficiență costă miliarde de dolari, dar, cel mai important, sistemele agroalimentare actuale au tendinta de a crea inegalități profunde în societatea globală. Trei miliarde de persoane nu isi pot asigura o alimentatie minim echibrata, în timp ce supraponderalitatea și obezitatea continuă să crească în întreaga lume. Totodata prognozele arata ca avem nevoie de sisteme agroalimentare durabile, care să poată hrăni 10 miliarde de oameni până în 2050.

Până atunci însă, OMS recomandă cu insistență întoarcerea la alimentul local și integral, promovând calitatea alimentului și nu doar numarul de calorii pe care-l furnizează alimentul. Reducerea aportului zilnic de sare, zahăr rafinat, alcool și de suplimente alimentare sunt alte măsuri recomandate.

O dietă bazată pe cât mai multe legume și fructe locale, pe cereale integrale, pe grăsimi nesaturate, pe proteine de calitate împreună cu o hidratare completă cu ape naturale autohtone, reprezintă alegerea optimă de hranire la momentul actual. Important e ca acest mod corect de hrănire să fie susținut de un somn de bună calitate, de mers pe jos, măcar 30 de minute pe zi și de o stare psihică pozitivă.

