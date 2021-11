Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Dieta de Ziua Națională

Exista superstitii legate de Sf. Andrei, dar sunt si alimente care se consuma in aceasta zi. Este dezlegare la peste si acesta se consuma ca ciorba de peste, peste la gratar sau la cuptor cu mamaliguta si usturoi, etc.

De Sf Andrei se consideră tradițional că varza pusă la murat este gata de consum. Proaspătă sau gătită la cuptor, varza murată este un aliment complet, bogat în minerale, probiotice, vitamina B12 și vitamina U, vitamina antiulceroasa. Zeama de varză este și ea bogată în vitamine și are proprietăți antivirale semnificative.

Zeama de varză este un panaceu împotriva mahmurelii și facilitează tranzitul intestinal. Totuși persoanele care suferă de afecțiuni renale și hipertensivii o vor conuma cu moderație, pentru că aportul mare de sodium/sare din varza murată poate complica aceste afecțiuni.

Usturoiul este vedeta zilei. Bogat în fitonutrienți, vitamine C, A și B, minerale (potasiu, fosfor, magneziu, fier și calciu), usturoiul are importanță culinară, dar și terapeutică. Doza zilnică recomandată este de 3-4 g usturoi proaspăt.

Alicina este componenta activă din usturoi și are proprietăți benefice asupra vaselor de sânge, mai exact reduce rigiditatea vaselor sanguine, ușurând eliberarea oxidului nitric atât de necesar, și relaxarea vasculară. Tot alicina e un aliat de nădejde în lupta cu paraziții intestinali, având proprietăți antihelmintice importante. Folosit totuși în exces, usturoiul poate interfera cu unele medicamente, cum ar fi anticoagulantele sau anumite antivirale alopate.

Tot de Sfântul Andrei gospodinele pun grâu la încolțit pentru un an nou prosper.

Desertul tradițional de Sfântul Andrei este grâul fiert, la care se adaugă miere și nucă, un desert delicios, energizant, sațios, ușor de preparat, bogat în minerale, fibre și antioxidanți, dar și în grăsimi nesaturate provenite de la nucă.

De Ziua Nationala se mananca traditional: daca se mananca de toate, fasolea cu ciolan e variant aleasa de romani; daca se posteste, iahnia de fasole si varza calita cu mamaliguta sunt vedetele mesei de Sarbatoare. Fasolea este o leguminoasa complete, bogata in proteine vegetale si fibre si este foarte satioasa. Se consuma cu mamaliguta si varza murata. Fasolea contine fosfor, potasiu, acid folic, magneziu si fier. Fosforul joaca un rol vital in sanatatea oaselor. Potasiul actioneaza impreuna cu sodiul pentru a mentin o tensiune arterial optima. Acidul folic este o vitamina B, adesea asociata cu imunitatea organismului, magneziul sustine functiile musculare si nervoase, mentine sistemul imunitar si echilibrul emotional, iar fierul are rol de transportor de oxigen de la alveolele pulmonare la organe prin sange.

