Dieta săptămânii cu Lygia Alexandrescu. Hidratarea pe caniculă

Este bine stiut faptul ca apa constituie 50-60 % din masa noastra corporala. Organismul uman necesita o cantitate suficienta de apa pentru a supravietui si pentru a mentine in echilibru toate procesele vitale.

In decursul a 24 de ore, organismul consuma peste 200 ml de apa numai pentru procesul de respiratie. Prin transpiratie si diureza se pierd cele mai insemnate cantitati de apa, de aceea apa trebuie sa fie inlocuita, altfel exista riscul deshidratarii. Este foarte adevarat faptul ca senzatia de sete si necesarul real de lichide care trebuie consumate, nu se sincronizeaza. Mai exact, la momentul la care in organism se instaleaza senzatia de sete, celulele acestuia sunt deja deshidratate.

In aceasta perioada caniculara este esential sa se anticipeze si sa se inlocuiasca constant pierderile de lichide prin aport de alimente si lichide care sa contina suficienta apasa si minerale (sodiu, potasiu, magneziu, etc) pentru a se mentine starea de echilibru (homeostazie) a organismului.

Ceaiurile din plante neindulcite consumate la temperatura camerei si cu multa lamaie sunt si ele utile in hidratare. La fel fructele (pepenele) si legumele de sezon furnizeaza o cantitate de apa apreciabila. Trebuie inteles insa, faptul ca bauturile care contin cofeina (ceaiul, cafeaua) si alcoolul nu hidrateaza organismul, ci actioneaza ca diuretice. Si de aceea, atunci cand sunt consumate, se va ingera o cantitate suplimentara de apa pentru compensatie.

In plus, lichidele nu se vor consuma direct de la frigider, diferenta de temperatura dintre aceea fiziologica a corpului si cea a lichidul rece e foarte mare, se produce vasocostrictie si pentru echilibrare, organismul produce caldura; de asemenea, lichidele cu temperaturi de consum mai mici de 10 grade C, actioneaza inflamator si asupra faringelui, laringelui, producand dureri la acest nivel.

Deshidratarea poate fi prevenita printr-o serie de masuri la indemana:

Evitarea alimentelor bogate in grasimi si sodiu (branzeturi sarate, alimente procesate), a bauturilor alcoolice si cu un continut mare de cafeina; Evitarea bauturilor carbogazoase pentru ca acestea provoaca balonare si nu mai este permisa consumarea unei cantitati suficiente de apa; Trebuie purtata o vestimentatie de culoare deschisa, de bumbac si suficient de lejera cat sa permita aerisirea; Evitarea expunerii directe la soare fara palarie si protectie UV a pielii; Petrecerea unei perioade cat mai mari in interioare bine aerisite si la umbra.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal