Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Top minerale şi vitamine pentru vară

Când petrecem o perioadă indelungată de timp in aer liber, începem să pierdem constant vitaminele și mineralele esențiale echilibrului homeostatic si e necesar sa compensam acele pierderi. Asadar, exista o serie de vitamine și minerale de care avem mare nevoie pentru a avea o vară sănătoasă.

Vitamina E Ne protejează pielea de atacul radiatiilor din mediu în lunile caniculare ale anului. Dacă sunteți foarte activ în timpul verii, se recomanda suplimentarea cu vitamina E cel putin 10 zile/luna. Protejeaza local dermul si contribuie la creștere rezistenței fizice și a forței musculare in timpul efortului.

Cateva alimente cu aport crescut de Vitamina E sunt nucile, spanacul fiert, carnea de vită, de miel și peștele gras.

Vitamina A Există dovezi clinice care sugerează că vitamina A te previne riscul aparitiei cancerului de piele atunci când aceasta vitamina exista in organism in cantitati fiziologice. Aportul alimentar de Vitamina A se pare ca ajută la cicatrizarea leziunilor pielii cauzate de expunerea la soare. In cazul suplimentarii Vitamine A este necesara sa se tina cont de interactiune ei cu alte tipuri de medicamente.

Exista alimente care conțin un procent ridicat de vitamina A: ficatul de pasare, pateul de ficat somonul și brânza obtinuta din lapte integral.

Vitamina C O recomandare excelentă atunci când ne expunem la soare, este aportul de vitamina C. Acidul ascorbic din vitamina C ne ajută să ne menținem glandele sudoripare în stare de bună functionare. Dacă exista alergii sezoniere, suplimentarea vitaminei C va ajuta la reducerea simptomelor. Este un stimulent natural al histaminei și al sistemului imunitar. Cel mai bun mod de a ne furniza vitamina este consumul de ardei gras, pepene, căpșune, nectarine, broccoli, conopidă și kiwi.

Seleniul, este un mineral cu rol important impotriva aparitiei leziunilor pielii. Un studiu publicat evidentiat faptul ca o doza zilnica de 200 micrograme de seleniu ar putea reduce: riscul de malignizare cu 37%. In plus, seleniul stimuleaza si activitatea antioxidanta a unor substante endogene ale organismului.

Surse alimentare de seleniu sunt: - Cereale integale; fructele de mare, pestele usturoiul, ouale, ficatul de pui

Cuprul este un mineral ce stimuleaza sinteza normala a elastinei, o fibra conjunctiva esentiala in sustinerea integritatii tegumentului..Cremele de protectie pe baza de cupru sunt foarte recomandate deoarece ele pot stimula redobandirea fermitatii tegumentului si pot reface elasticitatea pierduta in timp.

Cele mai bune surse de cupru sunt reprezentate de: stridii, carnea de miel sau oaie, piper negru, nuci braziliene, caju.