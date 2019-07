DIETĂ. Slăbește cu apă, urmând câteva reguli simple

DIETĂ. Este dificil sa scapi de kilogramele in plus, asa ca iti recomandam sa faci o schimbare simpla in stilul tau de viata.

DIETĂ. Asigura-te ca bei indeajuns de multa apa. Iti va ajuta corpul sa scoata resturile si sa ramana la temperatura potrivita. Deshidratarea face ca trupul tau sa-si controleze mai greu temperatura si sa arzi grasimile stocate. Iata cum trebuie sa bei apa.

1. Bea un pahar de apa calda dimineata, pe stomacul gol.

2. Bea apa la temperatura camerei inainte de mese.

3. Atunci cand faci sport, bea un pahar de apa cu jumatate de ora inainte de sport, ia o gura la fiecare 15 minute de activitate si mai bea un pahar la final.

4. Atunci cand ai pofte alimentare, bea apa.

