Dulciuri pentru un creier sănătos. Prof. dr. Ciurea ne dă lista

Neurochirurgul amintește cât de importantă este alimentația pentru sănătatea noastră mentală, dar ne spune și ce dulciuri avem voie să consumăm.

”Este extrem de important să avem grijă de sănătatea noastră. Chiar dacă „suntem bine” și „suntem tineri”... Întotdeauna e bine să previi! Sunt foarte multe lucruri care depind de noi. Putem să ne îngrijim și de fizic, și de psihic, dacă ne dorim cu adevărat.

Câteva recomandări pe care le reiau:

Ce alimente sunt recomandate pentru creier?

Carne slabă (pește, curcan), legume, fructe. Verdețuri. Totul cât mai proaspăt, cât mai puține produse congelate și procesate.

Dulciuri: miere sau ciocolată amăruie.

Odihnă (VITAL!), oxigen, apă, mișcare în parc, în natură. Socializare. Optimism. Zâmbet. Și un proverb arab: Cel care are sănătate, are speranţă; iar cel care are speranţă, are totul. Creierul iubește ieșirea din rutină și are nevoie de oxigen, de liniște, de relaxare”, a scris prof. dr. Vlad Ciurea pe contul său de Facebook.

În ce constă dieta creierului

”Toate grăsimile trebuie îndepărtate. Creierul este fericit dacă îi dăm apă multă, dacă îi dăm oxigen cât mai curat, dacă îi dăm glucoză, dar nu zahăr. Trebuie să îi dăm creierului ciocolată neagră.

Cafeaua este foarte bună pentru creier, dar nu trebuie să abuzăm. Cafeaua este bună dimineață, iar apoi după-amiază, după ora 15.00, când avem al doilea plus de activitate. Toate produsele aruncă pe piață suplimente minune, dar nu s-a dovedit, este o reclamă.

Există și în plantele din România mai multe elemente, dar încă nu s-a dovedit.

Ceaiul verde este foarte bun pentru creier, dovedit, dar cu măsură”, spune prof. dr. Vlad Ciurea la ”Sfat de Sănătate cu Andreea Cigolea”.