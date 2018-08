Dacă faceți sex cu un prezervativ, așa cum ar trebui, nu-l îndepărtați, spălați, agăța'i să se usuce ca o mică pernă și apoi reutilizați. Prezervativele pot fi folosite doar o dată!

Dacă credeți că această sugestie este evidentă, luați în considerare faptul că Centrul pentru Controlul Bolilor din SUA a simțit recent nevoia să posteze despre acest obicei într-un tweet. "Noi o spunem pentru că oamenii fac asta", au scris ei pe Twitter. "Nu spălați sau reutilizați prezervativele! Utilizați unul nou pentru fiecare act sexual".

We say it because people do it: Don't wash or reuse #condoms! Use a fresh one for each #sex act. https://t.co/o3SPayRf9m pic.twitter.com/AwkPqE9YMl