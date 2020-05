Medic nutriționist, avertisment pentru români: „Este vital să ieșim afară!”

„Primele săptămâni am fost cuminte și am stat numai în casă. Când am ieșit afară, am văzut că nu mai puteam să merg bine, mă dureau toate articulațiile. Mă simțeam foarte rău. După vreo trei zile în care am mers vreo oră-două pe zi, am început să-mi dau drumul la articulații. E nenoricire dacă stați numai în casă și nu faceți mișcare! Nu are de ce să vă fie frică să ieșiți din casă dacă vă puneți o mască de protecție și mănuși și mergeți singurei, fără a sta de vorbă cu oamenii de pe stradă! Măcar să urcați scările la bloc. Avem nevoie neapărat de mișcare. Este vital!", a zis Dr. Virgiliu Stroescu la B1 TV.