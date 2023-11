Peștele preferat de mulți români, un adevărat pericol pentru sănătate! Este toxic și conține un metal greu asociat cu apariția cancerului

Peștele pangasius este un experiment genetic al cercetătorilor chinezi. Oamenii de știință au descoperit că acest tip de pește are o toleranță extrem de crescută la toxinele prezente în apă.

Peștele pangasius este preferat de mulți români pentru prețul său accesibil și textura sa delicată. Nu are oase, are un conținut scăzut de grăsimi şi nici nu prea are gust şi miros pregnant de peşte.

Cu toate acestea, pangasius este mult mai periculos decât am putea crede.

Peștele Pangasius provine din cele mai poluate ape ale Vietnamului

O scurtă documentare privind această specie hibrid de pește ne arată că provine din apele Vietnamului.

Mai exact, din râul Mekong, cel mai poluat din cauza numeroaselor fabrici din apropierea acestuia, ale căror deșeuri ajung frecvent în apă.

Creat special pentru a supraviețui în aceste medii murdare, studiile arată că pangasiusul este adesea expus la substanțe chimice, inclusiv la antibiotice, care pot avea consecințe negative pentru sănătatea umană.

Unele dintre aceste substanțe, care sunt dăunătoare pentru oameni, se pot acumula în corpurile peștilor. Ele pot călători în lanțul trofic și în corpurile noastre.

Mai mult decât atât, fileurile de pangasius sunt adesea tratate cu acid citric și fosfați în timpul procesării.

În timp ce fosfații sunt esențiali pentru o nutriție sănătoasă, consumul excesiv de fosfați poate crește riscul de boli de inimă.

Ceea ce i-a îngrijorat, însă, pe cercetători este conținutul mare de mercur, un metal greu asociat cu riscul crescut de cancer, boli de inimă, anomalii psihice și chiar orbire, notează Eurek Alert.