FT: UE le cere țărilor membre să se pregătească de o creștere de până la 3 grade Celsius a temperaturii globale

Pentru a rămâne sub 2°C, emisiile de carbon ar trebui să scadă cu 37% până în 2035, estimează oamenii de știință. Foto: Getty Images

Noile reguli propuse de UE vor cere țărilor membre să facă planuri pentru a se adapta la o creștere de până la 3 grade Celsius a temperaturii globale, comparativ cu nivelurile preindustriale, informează Financial Times (FT). Actualele eforturi de reducere a emisiilor „nu mai sunt aproape deloc suficiente”, a avertizat comisarul UE pentru climă, Wopke Hoekstra.

Astfel, statele UE trebuie să ia în calcul posibilitatea unei creșteri medii de 2,8 grade Celsius a temperaturii globale, până în 2100.

„Chiar dacă facem totul corect astăzi, în privința atenuării (acestei creșteri a temperaturii), nu va fi suficient pentru a ne proteja cetățenii”, a spus Wopke Hoekstra, pentru FT. „Vara care a trecut a demonstrat, pur și simplu, acest lucru”.

Temperaturile ridicate au contribuit la aproximativ 50.000 de decese pe întreg continentul în această vară, depășind cu mult recordul anterior de 29.000 de decese legate de căldură din vara anului 2022.

Avertisment ONU: „Risc de schimbări ireversibile”

Cel mai recent raport climatic al ONU, publicat zilele trecute, arată că omenirea va depăși inevitabil, în următorii ani, pragul de încălzire globală, de 1,5 grade Celsius, stabilit prin Acordul de la Paris. Sarcina pe care o avem de acum încolo, spune raportul, este să facem perioada în care temperatura globală va depăși această limită cât mai scurtă posibil.

În timp ce rapoartele anterioare exprimau scepticism în privința atingerii țintei de 1,5 grade, ultimul raport realilzat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) e primul în care autorii săi afirmă că ratarea acestei ținte va fi „iminentă și inevitabilă”.

„Acum spunem că această fereastră s-a închis, dar o putem redeschide făcând depășirea (țintei de 1,5 grade - n.r.) cât mai scurtă posibil,” a spus Inger Andersen, Director Executiv al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu.

Documentul UNEP subliniază clar că fiecare fracțiune suplimentară de grad de peste 1,5 C „crește riscul de schimbări ireversibile, inclusiv în calotele glaciare, carbonul din permafrost, curenții oceanici și ecosistemele de corali, cu efecte devastatoare asupra oamenilor”.

UE vrea să cheltuiască 70 de miliarde de euro pe noile politici climatice

Astfel, experții ONU arată că strategia trebuie schimbată: depășirea pragului nu înseamnă că lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie abandonată. Noua strategie este ca perioada în care planeta rămâne peste 1,5 grade Celsius să fie cât mai scurtă, iar temperaturile să fie readuse ulterior sub acest nivel.

Pentru a rămâne sub 2°C, emisiile ar trebui să scadă cu 37% până în 2035, estimează oamenii de știință.

Cea mai recentă propunere a UE vine în condițiile în care continentul se încălzește de două ori mai repede decât media globală, parțial din cauza topirii ghețurilor din Arctica.

În schimb, unii activiști pentru climă susțin că accentul pus pe adaptarea la temperaturi mai ridicate riscă să abată resursele de la acțiunile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Peste câteva săptămâni va avea loc de summit-ul climatic COP31, organizat în Turcia, unde se așteaptă ca Europa să preia inițiativa în a determina alte țări să-și intensifice acțiunile climatice, notează FT.

Comisia se așteaptă ca UE să cheltuiască, până în 2050, 70 de miliarde de euro pe an pentru adaptarea la noile schimbări climatice. Finanțarea pentru măsurile de reducere a emisiilor de carbon va depinde de negocierile în curs privind bugetul pe termen lung al UE.