Temperatura Pământului a crescut cu două grade. Impactul catastrofal asupra planetei și omenirii

Pentru prima dată, temperatura medie globală a fost, vinerea trecută, cu peste 2 grade Celsius mai mare decât nivelurile de dinaintea industrializării, potrivit datelor preliminare prezentate pe X de Samantha Burgess, director adjunct al serviciului Copernicus Climate Change Service, cu sediul în Europa.

Pragul a fost depășit doar temporar și nu înseamnă că lumea se află într-o stare permanentă de încălzire de peste 2 grade, dar este un simptom al unei planete care devine din ce în ce mai fierbinte și care se îndreaptă spre o situație pe termen lung în care impactul crizei climatice va fi dificil - în unele cazuri imposibil - de inversat, scriu jurnaliștii de la CNN.

"Cea mai bună estimare a noastră este că aceasta a fost prima zi în care temperatura globală a fost cu mai mult de 2°C peste nivelurile din 1850-1900 (sau preindustriale), la 2,06°C", a scris Samantha Burgess pe X.

Provisional ERA5 global temperature for 17th November from @CopernicusECMWF was 1.17°C above 1991-2020 - the warmest on record.



Our best estimate is that this was the first day when global temperature was more than 2°C above 1850-1900 (or pre-industrial) levels, at 2.06°C. pic.twitter.com/jXF8oRZeip