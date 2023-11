Val de căldură în Brazilia. Temperatura resimţită a depăşit 50 de grade Celsius

Un nou record de caniculă s-a înregistrat marţi la Rio de Janeiro, unde temperatura resimţită a fost de 58,5 grade Celsius, au anunţat autorităţile braziliene, potrivit AFP. Încă de la începutul săptămânii, Brazilia se confruntă cu un val de caniculă extremă.

Institutul naţional de meteorologie (INMET) a plasat 15 state din sud-est, centru-vest şi o parte din nordul ţării, precum şi capitala Brasilia, sub alertă maximă. Mii de oameni au mers pe plajele din Rio de Janeiro pentru a se răcori.

''Pentru noi cei care muncim în stradă, e o căldură insuportabilă. Încerc să ajung foarte devreme pentru a pleca la prânz'', a declarat pentru AFP Dora, o femeie de 60 de ani care îşi vinde produsele pe un bulevard din oraş.

Valul de caniculă, care a adus temperaturi mai mari cu circa 5 grade Celsius peste norma sezonieră, va continua cel puţin până vineri, a estimat INMET, conform ziare.com.

Din cauza fenomenului climatic El Nino, Brazilia se confruntă cu evenimente meteo extreme. Organizaţia Meteorologică Mondială a anunțat că fenomenul El Nino va dura cel puțin până în aprilie 2024, ceea ce ar putea face ca omenirea să se confrunte cu noi recorduri de temperatură.

VIDEO: 'Worse and worse.' Brazilians react to spring heatwave.



Thousands of people have taken to the beaches of Rio de Janeiro to cool off as a heatwave strikes parts of Brazil in the middle of spring. According to the Alerta Rio system, the maximum temperature recorded on… pic.twitter.com/nekkO32E1r