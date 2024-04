Undă verde pentru Centura Verde București-Ilfov. Vot cu unanimitate din partea comisiilor reunite pentru mediu și pentru păduri din Senat

Înscrisă ca amendamente la noul cod silvic, protejarea pădurilor din Ilfov împotriva exploatărilor comerciale, piatra de temelie a viitoarei Centuri Verzi București-Ilfov, a fost votată astăzi, cu unanimitate, după patru runde de dezbateri, de către comisiile reunite pentru mediu și pentru păduri ale Senatului. Ministerul Mediului susține oficial demersul, alături de parlamentari din tot spectrul politic.

Centura Verde București-Ilfov (www.centuraverde.ro) este un proiect de sănătate publică cu o puternică componentă socială și antipoluare, cât și de mitigare a efectelor schimbărilor climatice, parte a unei soluții sistemice ce presupune și o semnificativă componentă de mediu.

În contextul poluării dramatice din București și al tăierilor îngrijorătoare de păduri din jurul Capitalei, peste 150 de organizații neguvernamentale, grupuri civice si persoane publice, reunite într-un demers APOLITIC sub umbrela Platformei Civice Împreună pentru Centura Verde si având sprijinul Administrației Prezidențiale, au venit în întâmpinarea politicienilor și a autorităților cu Memorandum-ul pentru Aer Curat, Sănătate si Viitor.

Documentul, în șapte puncte, conține amendamentele la noul cod silvic și care sunt menite să protejeze pădurile din Ilfov, piatra de temelie a viitoarei Centuri Verzi București-Ilfov, crearea de centuri verzi pentru alte orașe, cât și soluții atât la poluarea din București și județ, dar și la cea din restul țării: https://bit.ly/LULwPK. Printre ele se număra realizarea si adoptarea unui plan integrat al Primăriei Municipiului București si Consiliului Județean Ilfov pentru combaterea poluării sau includerea subiectului legat de poluarea aerului din București si alte orașe pe agenda CSAT-Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Înaintat inițial către Parlament acum un an de zile, pe 12 aprilie 2023 sub forma unui proiect de lege, Centura Verde a avut mai întâi un parcurs pozitiv, reușind să atragă co-inițiatori de la toate partidele. Pana acum, la comisiile anterioare din Camera Deputaților, forul decizional, proiectul a obținut de fiecare dat unanimitate. De asemenea, in prealabil, proiectul a fost adoptat cu unanimitate de către Senat si tot cu unanimitate a trecut de comisiile acestuia.

Însă blocajul de la ultima comisie, cea pentru "agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice", blocaj ce a însumat aproape jumătate din vârsta pe care o are demersul, a făcut ca inițiativa să fie ajuns din urm de noul cod silvic, a cărui adoptare, find jalon in PNRR, este estimată pentru actuala sesiune parlamentara.

Drept urmare, pe 12 aprilie 2024, la aniversarea unui an de la startul demersului, Platforma Civica Împreună pentru Centura Verde a făcut pivotul si a depus textul inițial al proiectului de lege in forma unor amendamente (https://bit.ly/3VRKIpZ) la noul cod silvic, text ce a fost cocreat si agreat in forma sa finală împreună cu Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, si adoptat astăzi cu unanimitate, de către comisiile reunite pentru mediu si pentru păduri ale Senatului.

Depuse prin deputatele Diana Buzoianu (USR) si Oana Cambera (REPER), aceste amendamente au fost asumate in calitate de autori de mai mulți parlamentari: actualul ministru al mediului, Mircea Fechet (deputat PNL), fostul ministru al mediului Tanczos Barna (senator UDMR), Președintele Senatului, Nicolae Ciucă (președinte si senator PNL), Kelemen Hunor (presedinte si deputat UDMR), ministrul Justiției, Alina Gorghiu (vicepreședinte si senatoare PNL), Aurel Oprinoiu (președintele Comisiei pentru mediu, senator USR), Lucian Mazilu (președintele Comisiei pentru ape, păduri, pescuit si fond cinegetic, senator PSD), Virgil Popescu (președintele Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic, deputat PNL, fost ministru al energiei), Robert Cazanciuc (senator PSD, fost ministru al justiției), Cristian Tâgarlas (președintele Comisiei juridice, senator PNL), Brian Cristian (deputat USR), Laura Moagher (senatoare PSD), Dragos Popescu (senator REPER), Sebastian Cernic (senator USR), Andrei Lupu (deputat REPER) si Adrian Giurgiu (deputat USR).

Cu unanimitate, comisiile reunite au votat astăzi si pentru accesul liber in pădure pentru recreere, subiect care a stârnit dezbateri aprinse in spațiul public in ultima jumătate de an si pentru care platforma civică a dus o intens activitate de advocacy.

De asemenea, comisiile reunite au votat tot cu unanimitate pentru protejarea si conservarea arborilor remarcabili din Fondul Forestier Național prin noul cod silvic, după ce, acum două săptămâni, Platforma Civic Împreună pentru Centura Verde a obținut, printr-o asumare instituțional far precedent, susținerea oficială a Ministerului Mediului pentru aceștia. Ei sunt depozitarii unei memorii identitare care, odată pierdută, nu va mai putea fi niciodată recuperată si va crea astfel un gol imposibil de suplinit.

Printr-o petiție online care a strâns deja peste 11800 de semnături, (https://campaniamea.declic.ro/p/ImpreunaPentruCenturaVerde), Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde invită cetățenii să se alăture pentru a solicita decidenților politici si executivi măsuri concrete pentru Aer Curat, Sănătate si Viitor.

In 2024, calitatea aerului si crearea de centuri verzi în zonele periurbane nu pot lipsi din programul si prioritățile niciunui partid serios si al niciunui candidat serios la alegerile ce se apropie si, în același timp, nu pot lipsi din evaluarea personal pe care si-o face fiecare alegător responsabil.

Alex Găvan, fondator Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde:

”Pădurea din preajma orașelor înseamnă mult mai mult decât cherestea sau valoarea lemnului în bani. Infinit mai mult. Pădurea înseamnă oxigen. Înseamnă Viață. Pădurea înseamnă sănătate, inclusiv mintal. Înseamnă terapie si vindecare pentru o societate din ce în ce mai alienată de pierderea conexiunii si abandonarea omului care o alcătuie. Pădurea e conținere. Pădurea e iubire".

DESPRE PLATFORMA CIVICÃ, AER CURAT SI CENTURA VERDE BUCURESTI-ILFOV

Platforma face iarăși apel la președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu si îl invită (constant, încă de acum jumătate de an) să se alăture si să semneze Memorandum-ul pentru Aer Curat, Sănătate si Viitor, PSD find singurul partid nesemnatar.

Semnătura liderului PSD reprezint semnătura definitorie de care locuitorii Bucureștiului si Ilfovului mai au nevoie în acest moment pentru ca protejarea pădurilor deja existente în Ilfov, piatra de temelie a viitoarei centuri verzi, să devină realitate în următoarele câteva săptămâni.

Anterior, memorandum-ul a fost semnat si de președinții de partide Nicolae Ciucă (PNL), Cătalin Drulă (USR), Kelemen Hunor (UDMR), Dragoș Pîslaru si Ramona Strugariu (REPER), cât si de primarul capitalei, Nicușor Dan, si de Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.

Inițiatorii platformei civice sunt Alex Gavan, alpinist de altitudine si conservationist, si Florin Stoican, președinte al asociațiilor Kogayon si Rețeaua pentru Natură Urbană.

„Împreună pentru Centura Verde" este un proiect al Fundatiei Alex Găvan. Fundatia a fost creat să manifeste n plan concret viziunea fondatorului su conform căreia „Universul Înseamnă abundență, generozitate si altruism", prin desfășurarea de proiecte în domeniul mediului, al educației, al sportului, al artelor si al cauzelor sociale.

