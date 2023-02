Vremea se schimbă drastic în România. ANM anunţă prognoza meteo actualizată

Vremea se va răci drastic în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunţat ce zone vor fi afectate de valul de aer polar cu temperaturi de -20 de grade Celsius.

Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN | Pixabay

România va fi lovită la sfârșitul săptămânii de un val de aer polar. Meteorologii anunță temperaturi extrem de scăzute, de până la -20 de grade Celsius.

Elena Mateescu, directorul ANM, a anunţat ce zone sunt vizate.

"Cele mai coborâte temperaturi la nivelul minimelor se vor înregistra îndeosebi în zonele depresionare din estul Transilvaniei, în regiunile extracarpatice.

În zonele mai joase de relief vorbim de temperaturi de până la -7 grade. Inclusiv în Capitală vorbim de - 9, - 7 grade.

Răcirea se va resimți începând de sâmbătă în special în partea de sud-est a țării.

Pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică vorbim de partea de nord-vest, centru, unde local va fi ger, pentru că și aici temperaturile vor coborî sub -10 grade, iar de duminică vremea va deveni deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, geroasă noaptea și dimineața în nord-vest și centru, apoi și în celelalte regiuni.

De altfel, săptămâna 6-13 februarie va fi caracterizată, în medie, de temperaturi sub normele climatologice specifice datei din calendar și vorbim de intensificare a temperaturilor mai scăzute, ce vor caracteriza o vreme deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața la mijlocul săptămânii când este posibil să consemnăm la nivel local, în zonele centrale, nordice, estice ale țării și temperaturi posibil sub minus, apropiate de - 20 sau poate chiar coborâte sub -20 de grade", a spus Elena Mateescu, directorul ANM, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.