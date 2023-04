Anul cu cea mai scăzută temperatură din România în luna aprilie. Când s-au înregistrat recorduri absolute în țara noastră

În luna aprilie s-au înregistrat, de-a lungul anilor, recorduri absolute de temperatură, atât negative cât și pozitive, conform unei analize a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Sursa foto: Profimedia Images

Temperatura minimă absolută a lunii aprilie în România este -26,0 grade C şi a fost înregistrată în zilele de 1, 3, 4, 8 şi 15 aprilie 1940, la staţia meteorologică Vf. Omu, potrivit ANM.

Temperaturi minime foarte scăzute, în luna aprilie, s-au înregistrat și în anii: 2003, 1997, 1963, 1957,1954, 1940, 1929.

În anul 2003, stațiile meteorologice au înregistrat temperaturi minime absolute. În perioada 7 – 9 aprilie, au fost valori sub minus 18,0 Grade C în zona montană (-18,4 Grade C la Vf. Ţarcu, -16,4 grade C la Bâlea-Lac, -16,2 grade C la Vlădeasa 1800) şi sub -12,0 grade C în zonele mai joase (-11,1 grade C la Sibiu, -11,0 grade C la Roşia Montană, -9,6 grade C la Sânnicolau Mare).

În topul anilor cu cele mai reci luni aprilie se află: 1965, 1974, 1980, 1982, 1997, 2021. La Bucureşti, minima absolută a lunii aprilie este -9,5 grade C, înregistrată în data de 6 aprilie 1929, la staţia meteorologică Bucureşti-Băneasa, conform Adevarul.ro.

Cea mai caldă zi de aprilie în România

Temperatura maximă absolută a lunii aprilie în România este 35,5 grade C, înregistrată la Bechet, în 10 aprilie 1985. În aceeaşi zi, maxima la Bucureşti a fost de 31,6 grade C, înregistrată la Bucureşti Filaret, potrivit sursei citate.

În luna aprilie 1985, mai ales în jumătatea de sud a României, temperaturile maxime absolute au depăşit 30,0 grade C la peste 20 de staţii meteorologice.

Ani în care s-au înregistrat temperaturi maxime absolute mari în luna aprilie, peste 25 grade C, au fost: 2013, 2012, 2007, 1998, 1989, 1985, 1950, 1934, etc.

În topul anilor cu cele mai calde luni aprilie se enumeră: 1968, 1989, 2000, 2016, 2018 etc.