Elena Mateescu, directorul ANM, anunţă temperaturi "foarte coborâte" după fenomenele meteo din ultimele zile

Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, a dezvăluit prognoza şi noile hărţi meteo după fenomenele extreme din ultima perioadă. Astfel, vremea va fi schimbătoare în următoarele săptămâni şi nu sunt excluse episoadele de instabilitate.

Elena Mateescu, directorul ANM, a anunţat că în următoarele zile vom avea temperaturi foarte coborâte, în special în jumătatea nordică a ţării, dar chiar şi în Bucureşti.

"Am avut o diferenţă foarte mare de temperatură. Am avut chiar 34 de grade la Bechet, 31 de grade în Capitală. Prima jumătate a lunii aprilie a fost cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor meteorologice, pentru că abaterea termică pozitivă a fost de 5 grade Celsius pentru perioada respectivă, depăşind luna aprilie 2017, atunci când abaterea a fost de 4,7 grade Celsius. Şi la acest moment ne încadrăm, chiar cu această răcire, cu 4,7 grade abatere termică pozitivă, pentru că încă vorbim de o perioadă nu foarte lungă, mai lungă a fost perioada cu temperaturi extreme foarte ridicate în care, la foarte multe staţii, în foarte multe zile, am depăşit recordurile temperaturilor maxime zilnice sau minime zilnice.

Observăm pe animaţia care ne indică temperaturile în următoare perioadă, vom vorbi în continuare de temperaturi foarte coborâte, în special în jumătatea nordică a ţării acolo unde maximele nu vor mai depăşi 12-14 grade Celsius, cât ar trebui în mod obişnuit să înregistrăm din punctul de vedere al minimelor. Iar minimele vor fi unele foarte coborâte, mai ales în depresiuni, spre -5 sau -6 grade Celsius. Chiar şi în Capitală, o minimă de 4 grade Celsius. Chiar şi zilele de început de săptămână, luni şi marţi, acelaşi ecart al valorilor de temperaturi, după care observăm nuanţe de verde şi chiar de galben, semn că vremea va intra într-un uşor proces de încălzire, astfel încât ne vom apropia, din nou, de ceea ce înseamnă maxima unei zile de vară de 24-25 de grade Celsius. Până atunci însă, şi forma precipitaţiilor, mai ales la munte, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, predominant sub formă de lapoviţă şi ninsoare, asociate şi cu un vânt de 70-80 de km/h indică o vreme deosebit de rece. Şi la acest moment, avem staţiuni unde înregistrăm strat de zăpadă consistent. De pildă, la Vârfu Omu, aproape 80 de centimetri, la Bâlea Lac peste 50 de centimetri, la Căliman, de asemenea, 35 de centimetri", a declarat Elena Mateescu, directorul executiv al ANM.

Meteorolog ANM: "Aşteptăm ploi însemnate cantitativ"

În continuare așteptăm ploi însemnate cantitativ, în extindere ca arie începând de duminică după-amiază, dinspre sud-vest, un sistem frontal determină ploi în mare parte din țară, iar aici, în jumătatea de sud a țării, ne așteptăm și la cantități mai însemnate 15-20 l/metru pătrat.

Aceste ploi vor continua luni, de această dată pe partea de nord și nu se încheie aici acest episod mai ploios și în zilele următoare, marți, miercuri ne așteptăm ca țara noastră să fie traversată de sisteme noroase și de ploi, de această dată mai însemnat pe partea de sud-vest.

Practic, până miercuri așteptăm episoade succesive cu ploi și cantități chiar mai însemnate de apă, peste 15-20 de litri pe metru pătrat, iar la munte, ținând cont că temperaturile se mențin coborâte, așteptăm ninsori și lapoviță la peste 1.500 metri și chiar depunerea unui strat de zăpadă mai important în Carpații Meridionali.

Şi vântul este mai intens, mai ales în zilele de marți și miercuri. Vorbim de viteze mari ale vântului, de peste 60-70 km/h prin partea de sud-vest, în sudul Banatului, Carpații Meridionali. Cu alte cuvinte, o vreme destul de capricioasă și abia de miercuri încolo vremea începe să se încălzească în partea de sud-est a țării, unde temperaturile ajung chiar la 24-25 de grade prin Muntenia, estul Munteniei și în Dobrogea.

Tendința pare a fi de încălzire în a doua jumătate a săptămânii și prin restul țării şi vom avea o vreme mai bună și sub aspectul ploilor, în sensul restrângerii acestora după ziua de joi", a spus meteorologul ANM Mihai Huştiu, astăzi, la Antena 3 CNN.