Noiembrie începe cu ninsori, ploi torențiale și temperaturi foarte scăzute. ANM anunță ce zone vor fi cele mai afectate

1 minut de citit Publicat la 21:29 30 Oct 2026 Modificat la 21:47 30 Oct 2026

Noiembrie începe cu ninsori, ploi torențiale și temperaturi foarte scăzute. Foto: Getty Images

Luna noiembrie începe cu vreme rece, ploi abundente și ninsori la munte. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a anunțat vineri, la Antena 3 CNN, că precipitațiile vor continua și săptămâna viitoare, când în unele regiuni ar putea cădea cantități importante de apă. Temperaturile vor scădea, iar în București maximele ar urma să ajungă la doar 10-11 grade Celsius.

Elena Mateescu a explicat că, până duminică dimineață, România va fi afectată de ploi, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini de peste 1.500 de metri.

Potrivit șefei ANM, cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 10-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat ar putea depăși 30 de litri. La munte se va depune un strat nou de zăpadă, cu grosimi de 5-15 centimetri.

Elena Mateescu: Ploile vor continua și de luni. Unde vor fi cele mai mari cantități de apă

Vremea nu se va îmbunătăți odată cu încheierea weekendului. Directorul ANM a avertizat că de luni, 2 noiembrie, sunt așteptate din nou precipitații abundente, mai ales în sud-vestul țării, unde se pot acumula peste 30-40 de litri de apă pe metru pătrat.

„Cantitățile de precipitații vor fi unele foarte importante”, a declarat Elena Mateescu.

În plus, săptămâna viitoare va fi mai rece. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 10 și 15 grade Celsius, cu aproximativ 10-11 grade în Capitală. Și temperaturile minime vor fi scăzute.

Cod galben de ploi și ninsori la munte. Cum va fi vremea în București

ANM a emis și o avertizare Cod galben de ploi, valabilă de sâmbătă, 31 octombrie, ora 05:00, până duminică, 1 noiembrie, ora 10:00.

În zonele deluroase și montane din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova sunt așteptate cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat și, izolat, de peste 45-50 de litri.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 15-25 de centimetri.

Nici în București vremea nu va fi mai plăcută. Potrivit prognozei speciale emise de ANM, cerul va rămâne închis, iar ploile vor continua în weekend. Sâmbătă, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 11-12 grade Celsius.