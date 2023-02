Anunțul neașteptat al meteorologilor, după zile întregi de ger! Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săpămâni.

Sursa foto: getty images

Temperaturile cresc și vor fi mai ridicate decât cele normale pentru perioada din calendar, potrivit prognozei meteorologice pentru perioada 20 februarie - 20 martie.

Prognoza meteo pentru săptămâna 20 - 27 februarie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile centrale, nord- vestice, dar mai ales în zonele montane, dar și deficitar în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Prognoza meteo pentru săptămâna 27 februarie - 6 martie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Citește și: Vremea la extreme: Primăvară şi plus 18 grade în jumătatea de sud, vânt şi viscol în rest

Prognoza meteo pentru săptămâna 6 - 13 martie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo pentru săptămâna 13 - 20 martie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință în general excedentară în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

”Vin și veștile bune!”

”După o perioadă în care am avut temperaturi foarte scăzute, negative în timpul zilei, sub pragul gerului noaptea, vin și veștile bune. Deja procesul de încălzire a început, s-a resimțit chiar și ieri, am avut temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă și astăzi se va întâmpla la fel. În zilele următoare acest proces de încălzire va continua și se va intensifica.

Masele de aer rece se deplasează și pleacă de pe teritoriul țării noastre. Acestea sunt înlocuite de masele de aer cald care se deplasează din partea de vest, de centru a continentului european, către zona țării noastre. Așadar, vor fi temperaturi din ce în ce mai ridicate în zilele următoare, valori de 10 și peste 10 grade. Cele mai ridicate valori sunt estimate a se înregistra sâmbătă, când temperaturile maxime la nivelul întregii țări se pare că vor fi de peste 10 grade în mare parte din țară, de 17-18 grade în partea de sud a teritoriului. Acestea sunt temperaturi cu mult mai ridicate decât în mod normal a avea la această dată”, a anunțat meteorologul Alina Șerban la Antena 3 CNN.