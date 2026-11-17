Prognoza specială pentru București. ANM anunță maxime de 18 grade și ploi. Cum va fi vremea până la sfârșitul săptămânii

1 minut de citit Publicat la 13:43 17 Noi 2026 Modificat la 13:43 17 Noi 2026

Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre sfârşitul intervalului vor fi condiţii de ploaie slabă. Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a publicat marți prognoza meteo pentru București, valabilă în intervalul 17 - 20 noiembrie. Astfel, până la sfârșitul acestei săptămâni, vremea în Capitală va fi mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă, cu temperaturi maxime situate între 15 şi 18 grade Celsius, însă sunt așteptate ploi temporare şi intensificări ale vântului, relatează Agerpres.

Astfel, meteorologii ANM anunță că în intervalul 17 noiembrie 2026, ora 10:00 - 18 noiembrie, ora 8:00, valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre sfârşitul intervalului vor fi condiţii de ploaie slabă. Vântul va sufla moderat ziua, apoi va fi în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valori de 15 grade, iar cea minimă va fi de 6 - 8 grade.

Pentru intervalul 18 noiembrie, ora 8:00 - 19 noiembrie, ora 8:00, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua (cantităţi de apă în general de 3 - 5 litri/mp), iar vântul va sufla moderat, cu intensificări noaptea (viteze de 40 - 45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă de 8 - 9 grade Celsius.

Pentru intervalul 19 noiembrie, ora 8:00 - 20 noiembrie, ora 10:00, vremea se va încălzi devenind mai caldă decât în mod normal pentru această dată, astfel temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar cea minimă va fi de 8 -10 grade. Cerul va avea înnorări, iar noaptea temporar va ploua (se vor acumula cantităţi de apă de 5 - 10 litri/mp). Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări noaptea (viteze în general de 50 - 55 km/h).

În intervalul 17 noiembrie, ora 10:00- 20 noiembrie, ora 10:00 pentru zona municipiului Bucureşti va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului.