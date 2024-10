Cei cinci piloni pentru dezvoltarea țării din planul prezidențial al lui Marcel Ciolacu. Ținta este fără precedent

Cei cinci piloni pentru dezvoltarea țării din planul prezidențial al lui Marcel Ciolacu. Foto: Agerpres

Marcel Ciolacu, candidat la președinția României, a prezentat un plan ambițios pentru viitorul țării, axat pe cinci obiective naționale fundamentale. Reunite sub titulatura de „Calea Sigură pentru România”, acestea vizează creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare, reindustrializarea țării, finalizarea autostrăzilor, asigurarea șanselor egale la educație și sănătate, precum și respectul pentru românii din diaspora.

Măsurile propuse de Marcel Ciolacu în programul său pentru Cotroceni vin, de altfel, în continuarea politicilor implementate cu succes sub guvernarea social-democrată. Guvernul condus de actualul candidat PSD la prezidențiale a adoptat măsuri care au dus la creșterea veniturilor românilor, de la salariul minim până la pensii, cât și la protejarea populației și economiei, plafonând prețurile la energie și alimentele de bază. Executivul Ciolacu a investit miliarde de euro, a creat 500 de mii de noi locuri de muncă și a început unirea regiunilor țării prin autostrăzi.

„În următorii ani însă, trebuie să facem o transformare profundă: să trecem de la o economie bazată pe consum din import la o economie care crește prin investiții în industrie, producție internă și export. Și pentru asta - propun un plan de investiții publice de 155 de miliarde de euro în următorii 5 ani! Investiții în infrastructură, educație, sănătate, tehnologie, agricultură și industrii competitive”, a punctat Marcel Ciolacu.

Continuarea creșterii veniturilor românilor și a puterii de cumpărare

Unul dintre pilonii principali ai strategiei propuse de președintele PSD pentru următorii zeci ani este creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare pentru un trai cât mai bun pentru români. Marcel Ciolacu țintește ca, până în 2029, salariul mediu brut să ajungă la 2.600 de euro și salariul minim brut la 1.300 de euro.

Măsurile propuse de candidatul social-democrat la președinția României vizează consolidarea clasei de mijloc și protejarea categoriilor vulnerabile prin reduceri de taxe și impozite pentru români, mai ales pentru cei cu venituri mici și mijlocii. De asemenea, programul prevede stimulente economice pentru a face din România o țară atractivă pentru investitori și pentru forța de muncă calificată.

„Alături de colegii mei din PSD am arătat deja responsabilitate, intrând la guvernare, într-un moment critic pentru țară. Atunci când pandemia lua vieți, economia era la pământ și cei aflați la putere doar se certau între ei. Am lucrat împreună cu competitorii politici și am oprit haosul. Am repornit economia și i-am protejat pe români”, a declarat președintele PSD.

Reindustrializarea țării, element-cheie pentru dezvoltare economică sustenabilă

Marcel Ciolacu vede, așa cum a declarat în repetate rânduri, reindustrializarea României ca pe un element-cheie pentru o economie competitivă și o dezvoltare sustenabilă a țării. Prin crearea a nouă clustere de competitivitate în industrii strategice precum auto, chimică, energetică și alimentară, planul urmărește crearea de locuri de muncă bine plătite și dezvoltarea producției interne.

Programul de reindustrializare va fi finanțat din fonduri de stat și europene, încurajând prin investiții masive de peste 10 mld. euro anual dezvoltarea de campioni industriali regionali și stimulând competitivitatea economiei naționale.

„În ultimii ani am fost în toate județele și am văzut uzine care redevin piloni ai dezvoltării noastre industriale. Am fost la Oțelul Roșu și am vorbit cu oamenii de acolo. Oțelul Roșu ilustrează perfect situația prin care a trecut România. Furat de toți, folosit de toți, dezmembrat, bucată cu bucată, și vândut la fier vechi. Dar care ACUM are o șansă și renaște. Un român preia, în sfârșit, combinatul și îl redeschide”, a exemplificat Marcel Ciolacu.

Finalizarea autostrăzilor, esențială pentru integrarea reală a României în Europa

Infrastructura este esențială pentru dezvoltarea economică, iar planul președintelui PSD include finalizarea rețelei de autostrăzi și drumuri expres din România. Obiectivul este ca până în 2029, țara să aibă peste 2.000 de kilometri de drumuri rapide, dublând astfel numărul actual.

Autostrăzile aflate deja în construcție, cum ar fi Autostrada Transilvania și Autostrada Pitești-Sibiu, vor conecta regiunile țării și vor reduce decalajele de dezvoltare regională. Ciolacu subliniază că investițiile în infrastructură vor stimula economia și vor conecta România cu Europa, apropiind astfel românii din diaspora de familiile lor.

„Vreau să conectăm portul Constanța și marile municipii ale țării la rețeaua europeană de autostrăzi. Ne unim, astfel, prin drumuri rapide, atât cu Republica Moldova, cât și cu statele din vestul Europei. Dar ne unim și cu românii din Diaspora!”, consideră Ciolacu.

Șanse egale la educație și sănătate

Accesul egal la educație și sănătate este o altă prioritate, în viziunea lui Marcel Ciolacu. Planul de țară propune noi investiții masive în modernizarea școlilor și spitalelor, precum și măsuri pentru reducerea abandonului școlar și sprijinirea copiilor din medii defavorizate.

În sănătate, Ciolacu propune accelerarea construirii spitalelor regionale și modernizarea unităților medicale existente, precum și crearea unei rețele naționale de centre medicale comunitare care să asigure accesul la servicii de bază, inclusiv în zonele rurale.

„Asigurarea accesului permanent și rapid al tuturor cetățenilor la asistență medicală primară reprezintă cheia reconstrucției întregului sistem medical, prin acces la moașă, asistenți comunitari și sociali. Se vor dezvolta la nivelul acestor centre servicii de telemedicină, de stomatologie și de farmacie comunitară”, se arată în Planul de țară.

Respect pentru românii din diaspora și un președinte pentru TOȚI românii

Ultimul pilon al planului se concentrează pe diaspora românească. Marcel Ciolacu a recunoscut, din nou, contribuția majoră a românilor din străinătate la economia țării și promite măsuri pentru a-i ajuta pe cei care doresc să se întoarcă acasă. Programul „Start-Up Diaspora Next Gen” va oferi granturi și credite avantajoase pentru înființarea de afaceri în România, iar simplificarea procedurilor consulare va face mai ușoară interacțiunea cu autoritățile române. În plus, programul include măsuri de sprijin pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

„(…) Cred cu tărie că un Președinte trebuie să-i unească pe TOȚI românii în jurul obiectivelor naționale! Și, cel mai important, cred că Președintele trebuie să fie al tuturor românilor și să-i reprezinte pe TOȚI, și pe cei de stânga, și pe cei de dreapta, și pe cei care trăiesc aici, și pe cei plecați în afară. Președintele românilor trebuie să-i apere, să-i ajute, pe TOȚI. Oriunde ar fi ei!”, a adăugat președintele PSD.