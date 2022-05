Cât mai durează războiul declanşat de Rusia? Are Ucraina şanse de victorie? O analiză amplă

Pentru populaţia civilă, cel puţin, a fost o catastrofă şi cred că în Ucraina vedem deja efectele acestei catastrofe, pentru că în toate aceste trei luni de război civilii au fost ţintele principale.

Durerea cea mare este faptul că Rusia îşi foloseşte capacităţile militare în primul rând împotriva civililor, pentru a distruge blocurile, casele, centrele oraşelor, zone care nu au absolut niciun fel de relevanţă militară.

Şi asta demonstrează intenţia Rusiei de a înspăimânta populaţia ucraineană, de a o face să părăsească teritoriul pe care Rusia şi-l doreşte şi de afganizare a Ucrainei într-un conflict lung şi dureros pe termen lung, un conflict care se află la graniţa de nord a României şi care poate complica extrem de mult toate aranjamentele şi toate regulile dreptului internaţional în bazinul Mării Negre, acolo unde şi România are, după cum bine ştim, interese majore.

De ce are nevoie Kievul de aceste arme moderne? Are nevoie pentru a-şi apăra ţara. Are nevoie pentru a-şi recâştiga teritoriul invadat de o naţiune barbară. Are nevoie pentru a transmite Europei că acest continent nu trebuie şi nu poate fi pus în pericol dacă Ucraina este invadată.

Ucraina trebuie sprijinită de întreaga lume civilizată, democratică, se întâmplă acest lucru şi există o combinaţie de-a dreptul excepţională, pe care o vom vedea şi în lecţiile învăţate după ce Rusia va fi învinsă şi Ucraina îşi va recăpăta teritoriul, şi anume, combinaţia excepţională între curajul acestei ţări cu totul şi cu totul aparte şi sprijinul occidental masiv.

Este pentru prima oară de la terminarea Războiului Rece şi de la căderea comunismului când SUA acordă un sprijin militar de 40 de miliarde de dolari! Uriaş! Este, dacă vreţi, un Plan Marshall în materie de securitate, şi înţelegem cu toţii că Rusia ar dori, din retorica ei, din declaraţiile ei, din pretenţiile aberante pe care le emite, să se războiască cu tot Occidentul, cu SUA, cu NATO, cu UE.

Ei nu se mulţumesc cu invadarea Ucrainei. Acesta e folosit drept un pretext de Putin, de Şaigu, de Medvedev, de Lavrov, de oameni care de la debutul acestui război sângeros şi iraţional au lansat nenumărate atacuri şi pretexte aberante pentru a cere reaşezarea tuturor principiilor de securitate în Europa. Or, aşa ceva este nu doar de netolerat, dar cu siguranţă cred că ruşii vor primi o lecţie usturătoare de la ucraineni, care, din ce în ce mai bine înarmaţi de Occident, vor fi capabili să-şi apere ţara şi sunt convins că în privinţa zonei de nord a Bazinului Mării Negre, în privinţa Odesei, vom vedea o lecţie excepţională de apărare în perioada următoare, sperând că ăsta va fi semnalul înfrângerii Rusiei într-un război pe care l-a declanşat aberant şi nedrept.

Cred că Putin a administrat Rusiei cea mai usturătoare lecţie de când a venit el la putere, în 1999. S-a spus tot timpul că Putin a readus mândria Rusiei, a readus puterea Rusiei, a readus sentimentul de mare putere cetăţenilor ruşi.

Ei bine, în momentul de faţă, Vladimir Putin, probabil unul din cei mai slabi strategi pe care i-a cunoscut lumea vreodată, a reuşit să facă praf toate aceste idei, care puteau să fie mai mult sau mai puţin adevărate, dar erau vehiculate în aproape toate mediile. Ei bine, Rusia pierde în momentul de faţă toată aura de mare putere. Ea nu este capabilă nici măcar să facă o traversare a unui râu cu celebra Armată Roşie! Ei bine, celebra Armată Roşie îşi pierde nava amiral a flotei la Marea Neagră, lovită de câteva drone ale armatei ucrainene! Toate aceste elemente puse cap la cap arată, probabil, unul din cele mai mari eşecuri militare din istorie.

Nu s-a întâmplat niciodată de la Al Doilea Război Mondial încoace ca o armată să-şi piardă 12 generali în 80 de zile. Sunt chestiuni fără precedent şi, foarte probabil, Rusia nu doar că va pierde statutul de mare putere, dar se va chinui ani de zile de acum încolo să-şi lingă rănile militare, economice şi politice, în urma uriaşei greşeli produse chiar de Vladimir Putin.

