Radu Tudor: Împins de la spate de toată lumea, PNL vrea, dar nu prea poate

Aș face cateva remarci de moment :

PNL se bucura de un PSDa carui strategie a fost perfect definita de actualul numar 2 din partid, Vasile Dancu : “PSD va fi mai linistit in opozitie”. Asadar, o misiune asumata de a lasa PNL sa castige alegerile si sa guverneze 4 ani.

Presedintele Klaus Iohannis, cu numarul mare de voturi castigat la obtinerea celui de-al 2 lea mandat, face eforturi mari sa preia imaginea de lider PNL, sa loveasca puternic in PSD, sa transfere cat mai mult din efectul victoriei sale din 2019 spre o dorita victorie PNL in 2020. Dinspre Cotroceni e o rumoare de nemultumire in legatura cu unele balbaieli guvernamentale, cu racolarea de PSD-isti sau cu incoerenta organizatorica de la Palatul Victoria. Aceste mesaje nu vor fi insa niciodata transmise public, ele raman elemente ale discutiilor confidentiale dintre Klaus Iohannis si Ludovic Orban

PNL greseste plasand tot felul de vocaliste pe la Sanatate (modelul blondelor Dragnea-Valcov), mentinand ministri care dau prilej saptamanal de polemici si controverse, gestionand foarte slab o agenda a comunicarii in vremuri de campanie electorala & guvernare

Iohannis incearca sa ridice PNL, PSD fandeaza sa faca drum drept liberalilor, in interiorul partidului sunt voci nemultumite de gestiunea guvernarii. Pare ca singurul adversar ce loveste constant in PNL este asa zisul partener “USR-Plus”. Cel care foloseste expresii dure si prin candidaturi separate de liberali pe 27 septembrie face jocuri pro-PSD, atomizand votul pe dreapta. Este probabil o recompensa din partea actualilor lideri USR-Plus pentru votul de investitura dat in 2015 guvernului Ciolos, fara de care nu ajungeau la Palatul Victoria.

Se simte o dezlanare, o incoerenta, o slaba organizare si un efort de genul bicicleta fara lant. Cu exceptia pandemiei, care afecteaza toate guvernele lumii, PNL are toate conditiile politice, inclusiv din partea opozitiei si a mass media (destul de toleranta si concentrata pe chestiunile medicale grave cu 4000 de morti), sa castige alegerile. E un soi de efort national, un hei rup, o impingere de la spate din partea tuturor.

Parca si aud vocile din coloana celor care imping, ce poate fi observata lejer de oriunde :

“Hai PNL, hai, mai cu spor, hai, mai repede, hai ca am obosit de atata impins, hai, sus de la masa, lasa sticla, stinge tigara, hai, ca vor toti. Dar tu poti?”

Sursa: radu-tudor.ro