Sfântă nerușinare! Până unde puteți merge cu manipularea?

"Blasfemiile Rusiei si ale lui Putin nu mai au limita! Creatorii comunismului ateu compara doctrina criminala cu religia crestina. Sfanta nerusinare! Pana unde puteti merge cu manipularea?

Inainte de a ucide mii de preoti si a transforma bisericile romanesti in grajduri, bolsevicii rusi si-au daramat catedrala lor din Moscova, Ivan cel Mare, pentru ca Stalin era deranjat de vederea ei de la fereastra Kremlinului.

Au tras cu artileria sa o darame! Am fost acolo, la Moscova, in 2001 si am vazut cu ochii mei, oamenii mi-au relatat tragedia.

Comunism = crestinism? Pentru analfabeti, poate", a scris Radu Tudor.