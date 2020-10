Radu Tudor: ”Trăim într-o degradare continuă pe mâna noastră, românească, neaoșă”

”Sunt atat de multe cladiri frumoase in Romania, cu arhitectura deosebita, lasate prada ignorantei si distrugerii. Una dintre ele este cea in care functioneaza Service Aviatorilor, chiar in Piata Victoriei, la 2 pasi de cladirea Guvernului si a sediului PNL. Chiar nu deranjeaza pe nimeni degradarea vizibila, in zona ultracentrala, a cladirii de patrimoniu? Am devenit atat de indolenti, de indiferenti cu reperele noastre istorice, cu radacinile adanci, europene, ce pot fi observate pe stilurile arhitectonice clasice din Bucuresti. Ne lasam prada manipularilor gretoase cu "strainii sunt de vina", iar noi, romanii, traim intr-o degradare continua pe mana noastra, romaneasca, neaosa, patriotarda” a scris Radu Tudor pe Facebook.