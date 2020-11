Dan Voiculescu: ''Ne confruntăm cu cea mai mare amenințare la adresa națiunii noastre din ultimii 85 de ani!''

În condiţiile în care specialiştii se aşteaptă ca numărul de cazuri noi de Covid-19 să continue să crească, devine evident că sistemul sanitar românesc nu poate administra eficient un asemenea volum de îmbolnăviri.

Catastrofa umanitară petrecută în Italia, în primăvară, reprezintă un pericol imediat și pentru România iar numărul victimelor ar putea crește exponențial.

''Într-un asemenea context, responsabilitatea combaterii Pandemiei nu mai este doar a medicilor sau a autorităților. Nu ne putem păstra același stil de viață, așteptând că alții să ne rezolve problema. Astăzi, când virusul se răspândește incontrolabil, diferența dintre sănătate și boală, chiar dintre viață și moarte, o poate face fiecare dintre noi. Nu trebuie să așteptăm să fim salvați de către alții.

Ne putem salva singuri dacă înțelegem, cu adevărat, miza momentului. Putem aprecia că ne confruntăm cu cea mai mare amenințare la adresa națiunii noastre din ultimii 85 de ani – după instalarea prin teroare a regimului comunist. Este o constatare care nu trebuie să ne alarmeze, ci să ne mobilizeze'', a scris Dan Voiculescu pe blogul său.

Astfel, singura modalitate de a depăşi momentul grav în care ne aflăm este o reacție solidară, la nivel național.

''În istoria noastră avem exemple care ne pot mobiliza. Marile realizări ale acestei națiuni au fost împlinite după momente de grea cumpănă. Amintesc doar că în 1917, cu doar un an înainte de Marea Unire, România era aproape integral sub ocupație străină. Însă mobilizarea responsabilă a tuturor românilor a făcut atunci diferența. O poate face și acum. Am deplină încredere în capacitatea noastră de a depăși criza actuală. Sunt încrezător în capacitatea românilor de a se uni la greu. Am credință în România'', scrie profesorul Dan Voiculescu pe blogul său.