210 proiecte înscrise deja în programul "Creatori de educaţie". 50 de premii acordate de Guvern

foto: guv.ro

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a anunţat că s-au înscris 210 proiecte în programul "Creatori de educaţie". Și asta la o zi de la lansare doar.

"Deja s-au înscris 210 proiecte pe platformă, într-o majoritate covârşitoare scrise de dascăli, dar, suprinzător, peste 40 înscrise de părinţi. Mă bucur că i-au interesat pe actorii principali ai sistemului de învăţământ, părinţi, elevi - şi elevii au înscris - bunele practici pentru creşterea creativităţii şi capacităţii de inovare din şcoala românească", a spus Andronescu.



Cei care doresc să participe se pot înscrie pe platforma creatorideeducatie.ro. Aceştia îşi pot înregistra singuri modelele de bune practici sau pot fi propuşi, prin înscriere, de elevi, părinţi, colegi din sistemul de învăţământ, reprezentanţi ai ONG-urilor. După verificare şi validare, modelele de bune practici în educaţie vor fi supuse votării prin intermediul platformei online. Programul se va desfăşura anual, în perioada 2019 - 2021.



În acest an, vor fi acordate 20 de premii pentru modele din învăţământul primar, 20 pentru nivelul gimnazial şi 10 premii speciale.



"Acest proiect este unul dintre componentele unui proiect mare, de 46 de milioane de euro, care se numeşte 'Cred în educaţie', un proiect derulat din fonduri europene, un proiect care are drept obiectiv formarea continuă a 55.000 de dascăli. Prin proiectul pe care îl lansăm astăzi încercăm, pe de o parte, să îi căutăm în sistem pe cei mai inovativi dintre profesorii noştri, să îşi înscrie aceste proiecte pe care le dezvoltă în faţa elevilor pe o platformă, o platformă pe care aceste proiecte vor fi evaluate, vor fi punctate şi vor fi şi premiate. Premiul are drept bază de pornire 3.000 de lei, la care încercăm să mai adăugăm", a declarat marți ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, la lansare.