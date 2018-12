Acuzație năucitoare la adresa Vioricăi Dăncilă în timpul moțiunii de cenzură: V-aţi mânjit mâinile cu sânge!

Foto: Captură Antena3

Deputatul PNL Florin Roman i-a reproşat, joi, la dezbaterea moţiunii de cenzură, premierului Viorica Dăncilă că este "mânjită pe mâini cu sângele românilor", solicitându-i acesteia să-şi ceară iertare şi să-şi dea demisia.



"În urmă cu 29 de ani am scăpat de Ceauşescu, am scăpat de dracul şi am dat de tac-su, pe care îl cheamă astăzi Liviu Dragnea. Doamnă prim-ministru, vă rog sincer să vă priviţi în oglindă, acolo o să-l vedeţi pe domnul Dragnea şi o să mai vedeţi că sunteţi un prim-ministru mânjită pe mâini cu sângele românilor. Mai întâi în 10 august şi îmi pare rău că nu i-am văzut astăzi alături de Carmen Dan pe prietenii ei de suflet. (...) PSDragnea a început să guverneze cu bulanul, aţi vărsat sânge nevinovat şi cei vinovaţi veţi plăti pentru asta. Acum torpilaţi Justiţia şi vreţi să transformaţi instituţiile în bulan. Mă uit în ochii dumneavoastră, doamna Dăncilă, şi vă întreb: Credeţi în Dumnezeu? Puteţi dormi liniştită noaptea? Nu vă bântuie chipurile românilor bătuţi în 10 august cu bestialitate? V-aţi mânjit mâinile cu sânge. Aţi umplut străzile cu criminali, violatori şi tâlhari care ne atacă copiii", a afirmat Roman, în plenul Parlamentului.



El a adăugat că singura cale este ca premierul Dăncilă să-şi dea demisia. "Nu veţi fi iertată niciodată! Cereţi-vă iertare românilor şi daţi-vă demisia, este singura cale de ieşire onorabilă. România trezeşte-te!", a încheiat Roman.



În replică, preşedintele de şedinţă, Florin Iordache, a spus: "România, respectaţi şi regulamentul. Nu aţi înţeles nimic!".