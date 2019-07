Adrian Năstase: Iohannis a învățat de la Traian Băsescu această șmecherie

Adrian Năstase afirmă că președintele Klaus Iohannis s-a inspirat de la Traian Băsescu atunci când a decis să convoace referendumul consultativ.

"Klaus Iohannis a invatat de la Basescu smecheria cu referendumul consultativ fixat odata cu alegerile. Emotia publica generata de o anumita tema are ca scop sa aduca voturi suplimentare echipei sustinute de presedinte.

Basescu nu avea nevoie de o schimbare a Constitutiei pentru a stabili numarul parlamentarilor la 300- asta se putea face prin lege. Constitutia nu prevede numarul parlamentarilor. Dar era vorba de un subiect „pasional”.

Presedintele Iohannis a preluat aceasta smecherie, vizand o tema populara (amnistia, gratierea colectiva), cu finalitate de revizuire constitutionala. Referendumul era si o modalitate de a ocoli prevederile Constitutiei – care nu ofera presedintelui initiativa de revizuire – si de a realiza acest obiectiv prin referendum consultativ+initiativa legislativa de revizuire (procedura incorecta). Asa incat a indus in eroare parlamentul, cerand un aviz general si a formulat o intrebare ce leza drepturile si libertatile fundamentale, in afara limitelor de revizuire a constitutiei – asa cum, in unanimitate, a aratat CCR"

