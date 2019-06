Adrian Năstase, mesaj înainte de ședința CEx a PSD: Despre frică...

Foto: Adrian Nastase/ Facebook

In 2008, la reuniunea Consiliului National al PSD, am fost ales presedinte al Consiliului. Am rostit atunci, in plin mandat Băsescu, un discurs despre Frică, un discurs care, cu unele nuante desigur, se potriveste si situatiei de acum a partidului. Imi permit să-l reamintesc, cu speranta că unii dintre fostii mei colegi il vor citi. Inainte de votul la motiune, inainte de congres, inainte de campania pentru prezidentiale…

”Doamnelor si domnilor, Dragi colegi,

… Nu vreau sa credeti ca ma refugiez intr-un trecut caldut. Vreau insa sa cred ca acesta este un loc unde putem sa realizam un obiectiv destul de important – sa reafirmam cine suntem. Si cred ca este, acum, dupa trei ani, pentru noi toti, o sansa sa depasim definitiv acea perioada in care paream rusinati sau speriati de partidul din care făcem parte.Nu era pentru prima data, pentru cei mai vechi in partid , va aduceti aminte formulele „criptocomunisti”, „neocomunisti”, „dinozauri” sau „pui de dinozauri” sau „parinti” de dinozauri . Toate formulele pe care puteau sa le inventeze cu o propaganda extrem de agresiva a dreptei impotriva noastra.

Ni s-a spus, si ni se spune in continuare, se ca suntem demodati. Am incercat uneori, si ma intreb daca a fost bine,am incercat sa ne croim alte haine, chiar daca nu cadeau bine pe noi. Ni se spunea ca suntem răi, necinstiti si nepriceputi si incepuseram sa ne privim noi insine cu suspiciune, ca si cum am trait o vreme un vis in care se adunau, ca intr-un cosmar, greselile.

Uitam atunci, sau ni se sugerase sa uitam, ca un partid inseamna mereu doua lucruri: un grup de oameni cu anumite idei si un electorat care se regaseste in acele idei”

