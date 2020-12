Marcel Ciolacu, după vot: Am votat astăzi pentru ca românii să-și ia viața înapoi

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat la ieșirea din secția de votare că a votat pentru deschiderea școlilor și pentru un plan concret de luptă împotriva pandemiei.

„Am votat astăzi pentru ca românii să-și ia viața înapoi, am votat astăzi pentru ca de mâine România să aibă un plan concret și specialiștii capabili pentru gestionarea pandemiei și a crizei economice.

Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, de alocații, de școli deschise, dar am votat și împotriva incompetenței și indolenței. Am votat pentru producătorii români, firmele românești, și îndemn pe toți românii să vină astăzi la vot și să voteze în spiritul Sfântului Nicolae, care pentru cei care au fost cuminți să le aducă daruri și pentru cei care au fost obraznici să le aducă nuiaua”, a spus Ciolacu.

Și premierul Ludovic Orban a făcut primele declarații, după ce și-a exprimat votul pentru alegerile parlamentare.

”Încep prin a ura ”La mulți ani” de Sfântul Ierarh Nicolae tuturor acelora care poartă acest frumos nume.

Astăzi e o zi decisivă pentru evoluția ulterioară a României. Astăzi, românii au puterea să decidă în ce direcție se va îndrepta România. Îi invit pe toți românii să-și exercite dreptul de vot și să participe la această decizie fundamentală pentru destinul României.

În ce mă privește, mi-am exercitat dreptul de vot și am votat pentru dezvoltarea României. Am votat pentru o Românie dinamică, modernă, o Românie încrezătoare în forțele sale, o Românie care să fie respectată la nivel național”, sunt câteva din declarațiile premierului.