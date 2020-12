Mesajul lui Ludovic Orban după vot: Puneți-vă pecetea pe soarta României!

”Încep prin a ura ”La mulți ani” de Sfântul Ierarh Nicolae tuturor acelora care poartă acest frumos nume.

Astăzi e o zi decisivă pentru evoluția ulterioară a României. Astăzi, românii au puterea să decidă în ce direcție se va îndrepta România. Îi invit pe toți românii să-și exercite dreptul de vot și să participe la această decizie fundamentală pentru destinul României.

În ce mă privește, mi-am exercitat dreptul de vot și am votat pentru dezvoltarea României. Am votat pentru o Românie dinamică, modernă, o Românie încrezătoare în forțele sale, o Românie care să fie respectată la nivel național.

Am votat pentru reforme substanțiale, am votat pentru o orientare euro-atlantică clară a României, de asemenea am votat pentru un plan de dezvoltare care să permită saltul pe care România îl merită.

Mi-am exercitat dreptul de vot și îi asigur pe români că măsurile de protecție sanitară care au fost instituite sunt respectate și că nu există risc de contaminare dacă aceste reguli sunt respectate. Ca atare, nu vă luați după cei care vă spun că e periculos să mergeți la vot. Mergeți cu încredere la vot, și folosiți-vă de puterea pe care o aveți! Nu se întâmplă în fiecare zi, se întâmplă o dată la fiecare 4 ani, puneți-vă pecetea pe soarta României pe următoarii 4 ani de zile”, sunt declarațiile premierului Ludovic Orban.