Crin Antonescu, despre Viktor Orban: „Nu împărtășesc multe păreri și poziții cu el dar este o personalitate a Europei, un model”

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu. FOTO: Profimedia Images

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a afirmat că nu împărtăşeşte multe dintre poziţiile recente ale premierului ungar, Viktor Orban, dar a adăugat că acesta este „o personalitate” a Europei, „o voce şi un model nu prin ce spune, ci cum spune”. Antonescu consideră că Orban este un model pentru orice ţară care nu este o mare putere, dar care are demnitate şi poziţie la masa europeană.

Crin Antonescu a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj-Napoca, cum se raportează la personalitatea politică a lui Viktor Orban.

„Am vorbit de multe ori despre Viktor Orban, ne-am urmărit cu atenţie evoluţia, îl cunosc personal, am discutat în câteva rânduri. Am spus, pe de-o parte, sunt multe păreri, poziţii ale premierului maghiar din vremea mai recentă pe care nu le împărtăşesc. Pe de altă parte, am spus chiar la un moment dat, şi nu retrag această afirmaţie că nu am de ce, că el poate fi chiar un model.

Poate fi un model pentru faptul că, deşi în fruntea unei ţări - cu tot respectul din multe puncte de vedere - nu foarte mare în Europa, demografie, populaţie, resurse şi aşa mai departe, a avut întotdeauna un punct de vedere puternic respectat, acceptat sau nu, dar pe care l-a afirmat”, a declarat Crin Antonescu.

El a adăugat că Orban este o „personalitate a Europei”.

„Este o personalitate a Europei simpatizată, antipatizată, dar este o personalitate, adică Orban este o voce şi în sensul acesta cred că este model, nu prin ce spune, ci cum spune. Orban avea, în interiorul Partidului Popular European, până să îl părăsească, mi-aduc aminte, discursuri foarte puternice şi cu care am rezonat la vremea respectivă în Parlamentul European. E o discuţie, dar nu avem timp de ea. Cine ştie dacă el ar fi fost ascultat mai cu atenţie - şi e vorba de chestiuni de acum şapte, opt, zece ani - poate că ar fi fost bine, poate că azi extremismul de care ne temem toţi în Europa ar fi fost la cote mai reduse”, a spus Crin Antonescu.

El consideră că Viktor Orban este un model bun „pentru orice ţară care nu e mare putere, dar care are demnitate şi poziţie la masa europeană”.

Întrebat dacă este de acord cu poziţiile lui Viktor Orban despre Uniunea Europeană din ultima vreme, Antonescu a răspuns: „Nu le împărtăşesc, sunt lucruri pe care le putem discuta la detaliu, nu le împărtăşesc in corpore oricum”.