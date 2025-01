Elena Lasconi se va întâlni, miercuri, cu Nicușor Dan: „Nu îi înțeleg candidatura”

Elena Lasconi şi Nicuşor Dan intenţionează să candideze la alegerile prezidenţiale din 2025. Foto: Hepta

Elena Lasconi a anunțat că va avea o întâlnire cu Nicușor Dan, săptămâna viitoare miercuri. Președinta USR a spus, la Digi24, că nu înțelege de ce candidează edilul Capitalei la alegerile prezidențiale și nici care sunt planurile lui dacă va ajunge la Palatul Cotroceni. A atras însă atenția că nu are de gând să se retragă din cursa prezidențială, căci ar însemna că USR va intra „în uitare”.

„Candidatul la prezidenţiale este votat în Congres. Noi am avut un congres anul trecut, unde am fost votată cu peste 90% către colegii mei. Şi plus de asta am intrat în turul 2. Adică nu văd cum eu aş putea să mă răzgândesc, dar sunt un om raţional. O să am şi o întâlnire cu Nicuşor, l-am tot auzit vorbind la televizor că a vorbit cu mine, ba că vorbește cu mine, dar acum am fixat eu o întâlnire pentru miercuri, o să discutăm lucrul acesta”, a spus Elena Lasconi.

Președinta USR a mai precizat că nu înțelege de ce este învinuită ea de fragmentarea electoratului, când Nicușor Dan este cel a cărui candidatură „nu o înțelege”.

„O altă fragmentare vine din candidatura lui Nicuşor Dan, pe care în continuare nu sunt convinsă că o înţeleg. Tocmai de aceea aş vrea să discut cu Nicuşor Dan. Nu ştiu care sunt planurile unui posibil preşedinte Nicuşor Dan, nu am auzit vorbindu-se despre asta. Practic, eu sunt singura constantă din partea asta a eşichierului politic. Mi se pare ciudat să discutăm despre fragmentare de parcă aş face-o eu”, a mai declarat Elena Lasconi.

Nicușor Dan nu a ascuns faptul că și-ar dori ca Elena Lasconi să nu mai candideze la alegerile din primăvară, căci cei doi au un electorat comun. Însă, președinta USR spune că partidul pe care îl conduce ar „intra în uitare, dacă noi ne-am descotorosi de candidatul care a obţinut cel mai bun scor de când există partidul, a intrat în turul 2”.

„Dintr-o dată te gândeşti că nu mai este bun. Dar eu sunt pentru democraţie şi pentru vot. Dacă doreşte cineva să discute despre asta, nu are decât să o facă. Eu nu mă opun”, a mai afirmat Elena Lasconi, întrebată fiind despre declaraţia deputatului Radu Mihaiu că Elena Lasconi şi Nicuşor Dan nu ar trebui să candideze pe acelaşi culoar.

Alegerile prezidențiale urmează să aibă loc în luna mai, iar românii din afara țării care doresc să voteze la scrutin se pot înscrie deja pentru votul prin corespondență.