Alexandru Cumpănașu, noi solicitări către Mihai Fifor: Cer arestarea imediată a tuturor clanurilor interlope din întreaga țară

Alexandru Cumpănașu face un nou apel către români, dar și către ministrul de Interne, Mihai Fifor.

”MOR CU EI DE GAT. APEL: Dragi tati, mame, frati, surori ai acestei tari. A-16-a zi de cosmar continua pt familia Alexandrei si pt fiecare familie din Romania. Ma simt extrem de obosit si bombardat din toate partile de acest musuroi rascolit. Pana acum SISTEMUL s-a dovedit mai puternic decat mine si decat dumneavoastra. De aceea am mare nevoie de sprijinul dumneavoastra in continuare. Asa ca va rog scrieti mesaje pe fb, distribuiti ce considerati ca reprezinta presiune pe autoritati. In cazul acestui mesaj va rog sa votati pt a da greutate Apelului de mai jos prin like daca sunteti de acord cu el. Dupa 16 zile am reusit prin lupta personala alaturi de mass media si dvs doar lucruri marunte: demiterea sefului STS, demiterea sefului Politiei Nationale, demisia ministrului de interne, demiterea sefului Politiei Olt, demiterea sefului politiei Caracal, cercetarea disciplinara a procurilor si judecatorului din acest caz, audierea parlamentarilor de Olt. ATAT. Este un bilant trist si care nu ma ajuta si nu va ajuta mai deloc. Nu avem certitudinea ca Alex este decedata sau in viata in afara sentimentului familiei ca traieste. Nu avem complicii si reteaua criminala din spatele acestei tragedii odioase, nu avem crima organizata macar din Olt arestata. Nici macar CERCETATA.

De aceea fac un:

Apel catre Ministrul de Interne

prin care ii der 4 lucruri clare in mod imperios:

1. Publicarea de urgenta a Raportului ofiterului de politie care a vorbit de pe telefonul pereonal cu Alexandra. Noi (familia) am facut tot ce am putut pt a ajuta Parchetul si MAI atat cu informatii cat si cu solicitarea catre STS a conversatiilot acestei EROINE a unui intreg popor astazi fara sa-si doreasca o clipa. Daca nu va fi facut public vom depune cerere oficiala pt avea acces la el ca parte (victima) in tot acest COSMAR.

2. Publicarea unui comunicat de presa sau o declaratie de presa din partea Ministrului de Interne prin care sa clarifice daca MAI are cunostine despre retele de crima organizata in judetul Olt. Daca DA, de ce nu sunt inca arestati liderii si complicii lor din fiecare sector (politie, parchet, politica, administratii publice, etc. )

3. Un raspuns public sau SCRIS catre mine prin care sa-mi comunice daca a dispus ordine scrise si planuri de masuri pt verificarea tuturor disparitiilor de copii si nu numai nerezolvate macar din ultimii 10 ani. Ii precizez domnului ministru ca Procurorul General a semnat deja ordinele de inspectie atat fata de procurorii DIICOT cat si fata de procurorii parchetelor teritoriale asa cum a dispus deja si CSM prin Inspectia Judiciara. Politistii care au acoperit retele in ultimii 10 ani trebuie cercetati si trimisi la puscarie. Va cer in numele populatiei intregii tari aflata de mine in acest demers un raspuns public: ati semnat sau nu ordinele de control pt ultimii 10 ani? In caz contrar voi reveni cu o alta adresa scrisa.

4. Arestarea deindata a tuturor clanurilor interlope din intreaga tara impreuna cu Parchetul General despre care se presupune ca MAI si DIICOT au cunostinta si le-au documentat.

Va multunesc,

Alexandru Cumpanasu

& toti parintii, fratii, bunicii, copii acestei tari”, a declarat Cumpănașu.