Alianță AUR-USR în Parlament. Dan Tanasă: "Este în beneficiul românilor"

"Noi, cei de la AUR, am declarat încă de la început că nu vom face o opoziție de dragul opoziției, ci vom susține orice proiect legislativ care este în beneficiul și de pe urma căruia au de beneficiat românii. Noi, în acest caz, am făcut mult mai mult decât atât, am depus la Senat un proiect legislativ în acest sens și, bineînțeles, contăm pe sprijinul tuturor partidelor politice pentru că aici nu este vorba despre o alianță înte AUR și USR, ci este vorba de o alianță în interesul românilor.

Cu toții ne dorim să depășim aceste situații în care în România, în acest moment, avem primari aleși cu reprezentativitate de 5%, 3%. La Târgu Mureș, spre exemplu, au fost 13 candidați care au candidat la primărie și a ieșit reprezentantul independent, între ghilimele, susținut de UDMR.

În mod evident, acest sistem este unul ticălos care dăunează însăși ideei de democrație, de reprezentativă. Așteptăm ca toată lumea să susțină proiectul nostru legislativ pentru că, vedeți și în declarația domnului Orban, ei încă se mai încurcă în detalii, în discuții, analize", a spus Dan Tanasă, în exclusivitate, într-o intervenție în emisiunea 'Decisiv', moderată de Cătălina Porumbel.

Surse politice, citate de Antena 3, susţin că USR şi AUR sunt dispuse să colaboreze pentru a trece proiectul care prevede alegerea primarilor în două tururi, din 2024.

USR ar ajunge la alianţă cu AUR, pentru că UDMR se opune proiectului

USR este nevoit să apeleze la acest truc, deoarece UDMR se opune iniţiativei.

Astfel, ceea ce în teorie ar părea nerealizabil ar putea deveni realitate în viitorul apropiat, pentru că unul dintre angajamentele pentru guvernare al USR-PLUS este modificarea legislaţiei electorale, astfel încât primarii să poată fi aleşi în două tururi de scrutin.

Această formulă este una care avantajează partidele mai mici sau noi, pentru că în al doilea tur de scrutin pot crea alianţe cu celelalte formaţiuni clasate pe locurile următoare, astfel încât să poată lupta împotriva partidului cel mai mare.

USR şi AUR, avantajate de alegeri în două tururi

În urmă cu trei săptămâni, cei de la AUR au depus un proiect de lege care prevede modificarea legislaţiei electorale, astfel încât preşedinţii de Consilii judeţele şi primarii să poată fi aleşi în două tururi de scrutin.

PSD şi UDMR au militat, de-a lungul timpului, pentru alegerea într-un singur tur de scrutin, însă cei de la USR şi AUR ar fi avantajate de alegeri în două tururi.

Dacă şi cei de la PNL vor fi convinşi de ideea modificării legislaţiei electorale, acest lucru poate deveni fezabil chiar ignorând partenerii de guvernare de la UDMR.



