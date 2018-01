Alina Gorghiu: Prima femeie premier va face istorie cu cel mai slab Guvern PSD din istorie

Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris luni pe Facebook că este "păcat" că prima femeie premier "va face istorie cu cel mai slab" Guvern PSD din istorie şi a susţinut că noul Executiv social-democrat va fi un "eşec total".



"Noul Guvern al PSD, al treilea cu valabilitate semestrială, va fi un eşec total, un guvern al neîncrederii şi al lipsei de legitimitate, aspecte pe care PSD le-a pierdut prin atitudinea sa sfidătoare faţă de români, prin mare minciună a programului de guvernare. Am ajuns până la urmă acolo unde şi-a dorit Liviu Dragnea, la un prim-ministru din Teleorman, aşa cum spuneam şi acum un an. E păcat că prima femeie premier va face istorie cu cel mai slab Guvern PSD din istorie. Cred că deja deţine recordul naţional la glume făcute pe seama sa în online", consideră Gorghiu.



Ea afirmă că noul Guvern porneşte cu "stângul", fiind "întâmpinat cu proteste şi huiduieli", iar activitatea sa va sta "sub semnul suspiciunii" cât timp va continua controversatele proiect referitoare la legile justiţiei.



"Chiar momentele violente din timpul protestelor vorbesc de la sine, despre modul în care această coaliţie înţelege puterea. Activitatea sa va sta sub semnul suspiciunii atâta vreme cât va merge înainte cu proiectele controversate ale vechiului cabinet: legile justiţiei, de exemplu. Indiferent care va fi componenţa Cabinetului, cât PSD rămâne la Guvernare, pentru România va fi rău. Acest partid şi-a demonstrat deja limitele şi faptul că lupta sa este stăpânită de setea de putere şi afirmarea pe scara ierarhică internă, nu de îndeplinirea promisiunilor pe care le-a făcut în campania electorală", mai susţine Gorghiu.



În opinia sa, PSD este "fără doar şi poate artizanul celei mai mari fraude de încredere" din ultimii 10 ani.



"Am slabe speranţe că în Parlament mai există oameni ai coaliţiei cu simţul ridicolului care vor refuza să voteze păcăleala deceniului. Tot ceea ce vedem azi trebuie să aşeze dreapta la aceeaşi masă, cu un proiect pentru România care să scoată PSD din arhitectura puterii pentru o perioadă lungă de timp", a afirmat liberala.