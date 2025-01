Antonescu, întrebat de USR despre misterul steagului NATO de la Cotroceni: Nu-s portar. Fiți cu ochii și pe Iohannis să nu plece cu el

Crin Antonescu, candidatul Coaliţiei la alegerile prezidențiale 2025. Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Crin Antonescu, candidatul Coaliţiei la alegerile prezidențiale, a răspuns, marţi seara, la Antena 3 CNN, la întrebarea lui Radu Mihaiu de la USR, despre misterul steagului NATO dispărut de la Cotroceni în perioada cât a fost preşedinte interimar, după suspendarea lui Traian Băsescu. „Nu eram paznic. Nu aveam niciun motiv să scot steagurile, pentru că nu aveam niciun conflict cu NATO. Fiți cu ochii şi pe Iohannis să nu plece cu el", a spus Antonescu.

„Nu eram paznic, el trebuie să spună dacă dispare ceva din efecte. Este o minciună pe care am văzut că în continuare şi oameni, care sub acoperirea de jurnalist, o repetă şi azi: că eu am scos steagurile NATO de la Cotroceni.

Nu sunt tâmpit. Nu aveam niciun motiv să scot steagurile NATO pentru că nu aveam niciun conflict cu NATO. Dacă aveam o neînțelegere, o nepotrivire de termeni, o nepotrivire a unei situaţii, aceea era cu reprezentanții departamentului de stat, nicidecum cu NATO.

Steagul NATO nu a dispărut niciodată de la locul lui. S-o fi furat de la vreo magazie. Eu, în timpul președenției interimare, am avut cu totul alte lucruri şi cu totul alte preocupări şi dorințe, decât de a scoate steagul NATO de acolo.

S-a găsit între timp. În fond asta este esenţial. Fiți cu ochii şi pe Iohannis să nu plece cu el", a spus Crin Antonescu, candidatul Coaliţiei la alegerile prezidențiale din mai 2025, la Antena 3 CNN.