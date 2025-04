Kelemen Hunor spune că nu e necesară înlocuirea lui Hurezeanu: MAE e cea mai învechită, prăfuită și închisă instituție

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Foto: Hepta

Schimbarea ministrului de Externe, Emil Hurezeanu, nu reprezintă în acest moment o soluţie, consideră preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care spune că instituţia pe care ministrul o conduce este "poate cea mai învechită, prăfuită şi închisă".

"Schimbarea nu cred că în acest moment necesită înlocuirea lui Emil Hurezeanu. Eu, dacă am de reproşat ceva, instituţiei şi nu ministrului am de reproşat, şi acest lucru l-am spus de foarte multe ori, nu am ascuns. Este poate instituţia cea mai învechită, prăfuită şi închisă. Ei au impresia că în afară de ei nimeni nu are treabă cu politica externă şi cu relaţiile internaţionale. Sunt acolo oameni excepţionali, dar sunt şi oameni care nu vor să accepte că lumea s-a schimbat. Şi relaţiile externe, diplomaţia, politica externă trebuie dezbătut, trebuie explicat oamenilor. Niciodată, în 10 ani, n-a ieşit niciunul, nici miniştrii de externe, nici diplomaţii, nici preşedintele, să dea o interpretare a ceea ce se întâmplă. Şi atunci oamenii ce fac în era globalizării? Caută, fiindcă vor să înţeleagă fenomenele, caută în altă parte, în surse diferite. Şi unde găsesc. Şi apar fel de fel de explicaţii ciudate", a declarat Kelemen Hunor la Europa FM, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă s-a convenit în coaliţie în privinţa unei remanieri guvernamentale, legată de PNRR, el a arătat că nu a existat o discuţie, adăugând că există întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor.

"Nu, nu a fost o discuţie. Dacă nu a discutat Marcel Ciolacu cu Ilie Bolojan, asta n-am de unde să ştiu. (...) Nu se poate fără preşedinte. Şi, bineînţeles, cu domnul Predoiu. În coaliţie nu am discutat noi. Nemulţumirile faţă de PNRR au fost discutate, dar nu remaniere. Şi Marcel Ciolacu face un lucru în această perioadă extrem de epuizantă: analizează aproape zilnic ce se întâmplă în PNRR, cu fiecare ministru în parte, şi vede întârzierile şi doreşte să corecteze. Din păcate, nu vom putea corecta toate întârzierile şi nu vom putea recupera toate întârzierile în reformele promise în PNRR, fiindcă a trecut un an, un an şi jumătate când n-au făcut nimic. Acest lucru trebuie spus. N-au făcut ceea ce trebuia făcut. (...) Ei bănuiesc că se uitau la alegeri, credeau că în decembrie se termină totul şi după aceea se poate corecta.

Referitor la pensiile speciale, Kelemen Hunor a criticat faptul că "vom pierde vreo 260 de milioane - 270 de milioane, fiindcă nu am reuşit să clarificăm ce-i cu pensiile speciale, nici măcar impozitarea pensiilor speciale".