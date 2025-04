Hurezeanu, la reuniunea NATO la care participă și Marco Rubio: „Europa trebuie să îşi intensifice eforturile”

Ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, a declarat, joi, că o legătură transatlantică solidă este esenţială pentru o Alianţă Nord-Atlantică puternică, iar Europa trebuie să îşi intensifice eforturile, întrucât pacea şi securitatea nu vin niciodată de la sine.

Oficialul român participă la reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele membre NATO, care are loc la Bruxelles, în Regatul Belgiei, și la care participă și Marco Rubio.

"În prima sesiune cu Aliaţii, ministrul Emil Hurezeanu a transmis un mesaj clar: o legătură transatlantică solidă este esenţială pentru o Alianţă NATO puternică, iar Europa trebuie să îşi intensifice eforturile, întrucât pacea şi securitatea nu vin niciodată de la sine.

O prioritate majoră o reprezintă consolidarea descurajării şi apărării pe Flancul Estic, precum şi protejarea securităţii Mării Negre, aşa cum a afirmat şi secretarul general al NATO, Mark Rutte", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Externe.

